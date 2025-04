Lo spettacolo della natura al Panperduto nelle foto del Ticino in piena

Le recenti piogge hanno causato un innalzamento significativo del livello del Ticino: a Pavia, il fiume ha superato i 4 metri sopra lo zero idrometrico, provocando l’esondazione in diverse zone della città e l’evacuazione di numerosi residenti. Ma anche al Panperduto di Somma Lombardo la piena ha trasformato il paesaggio, con onde impetuose e alberi sommersi, offrendo uno spettacolo tanto affascinante quanto inquietante.

A documentare questo momento eccezionale è stato il fotografo Claudio Montagner, che ha immortalato la piena in una serie di scatti di rara bellezza e li ha postati in Oggi nel Varesotto. Le sue immagini mostrano un Ticino inedito, affascinante e quasi surreale, che merita di essere visto e ammirato: per vederle tutte aprite il link della Galleria Fotografica.

Il Panperduto: un capolavoro di ingegneria idraulica

Situato nel territorio del Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino, il Panperduto è uno degli snodi idraulici più importanti della Lombardia. Costruito tra il 1862 e il 1884 su progetto dell’ingegner Eugenio Villoresi (da cui l’omonimo canale, ndr), questo complesso sistema di dighe e canali ha il compito di regolare le acque del Ticino, deviandole nel Canale Villoresi per l’irrigazione e nel Canale Industriale per la produzione di energia elettrica.