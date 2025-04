L’ospedale di Gallarate saluta il chirurgo Arrigo in partenza con destinazione Como

L’ospedale di Gallarate saluta il dottor Mario Arrigo. In particolare il reparto di chirurgia si priva di uno specialista che ha dedicato la sua carriera alla chirurgia colon proctologica, perfezionando le sue competenze attraverso un master in chirurgia laparoscopica. Il suo percorso professionale non si è limitato alla chirurgia colon proctologica, ma ha abbracciato anche la chirurgia addominale e d’urgenza.

La sua formazione è stata influenzata dalla scuola varesina della chirurgia addominale e d’urgenza, fondata dal Prof. Taborelli, con un indirizzo preciso sulla chirurgia laparoscopica, che il Dr. Arrigo ha approfondito attraverso un master di chirurgia mini-invasiva.

Il Dr. Arrigo lascia l’ospedale di Gallarate, ma non la chirurgia. Sarà infatti impegnato presso il Valduce di Como, dove potrà mettere a frutto le sue competenze, unendo la professionalità e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto.