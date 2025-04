L’Università dell’Insubria presenta la sua offerta magistrale: open week tra il 5 e il 9 maggio

Dal 5 al 9 maggio l’Università dell’Insubria organizza l’Open Week, una settimana di eventi dedicati all’orientamento verso i corsi di laurea magistrale, rivolti a laureandi e laureati triennali interessati a proseguire il proprio percorso accademico.

Le attività si svolgeranno nelle sedi di Varese, al Campus di Bizzozero, e di Como , al Chiostro di Sant’Abbondio e al Polo scientifico di via Valleggio, con presentazioni, seminari e incontri con docenti e studenti, finalizzati ad approfondire l’offerta formativa magistrale dell’ateneo ea far conoscere le opportunità professionali e di ricerca offerte .

Durante l’Open Week saranno presentati i corsi attivi per l’anno accademico 2025-26 , articolati in quattro aree disciplinari.

L’area delle scienze umane e sociali sarà coperta dalle proposte formative dei corsi in Ospitalità per lo sviluppo del turismo sostenibile, Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, Scienze e tecniche della comunicazione e Linguaggi e competenze per la formazione.

Per l’area economica saranno presentati i corsi in Economia diritto e finanza d’impresa e Economia e gestione dell’imprenditorialità globale .

L’area sportiva sarà rappresentata dal corso in Scienze delle attività motorie preventive e adattate.

Infine, l’area scientifico-tecnologica comprenderà i corsi in Biologia e sostenibilità, Scienze biomediche, Biotecnologie per l’industria biobased e sanitaria, Chimica, Fisica, Informatica, Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro, Matematica e Scienze ambientali.

Il calendario dettagliato degli eventi è disponibile e in continuo aggiornamento sul sito dell’ateneo: www.uninsubria.it/open-week

L’Open Week rappresenta un’occasione concreta per orientarsi consapevolmente e progettare il proprio futuro accademico all’interno di un’offerta formativa ampia, innovativa e multidisciplinare, con forti legami internazionali grazie alla presenza di numerosi accordi di scambio e di programmi di doppio titolo con Università estera.