M5S Varese: «Pianificazione urbana deve tenere conto dei cambiamenti climatici»

Il Movimento 5 Stelle di Varese esprime preoccupazione per gli effetti dei cambiamenti climatici e ribadisce l’urgenza di interventi mirati, soprattutto nelle zone ad alto rischio, come emerge dallo studio sulla “rischiosità futura della Regione Lombardia” realizzato da AXA Climate. Lo studio fornisce previsioni precise che riguardano anche la nostra provincia e la città di Varese, mettendo in evidenza i rischi per il territorio legati agli eventi climatici estremi.

«Riteniamo fondamentale che l’amministrazione comunale ponga attenzione agli effetti ambientali dei cambiamenti climatici», commenta il Movimento 5 Stelle, sottolineando l’importanza degli interventi in fase di pianificazione territoriale. Il partito registra con piacere l’impegno già annunciato dall’amministrazione comunale in relazione a questo tema, dopo la presentazione del documento di osservazioni al Documento di Piano del Comune di Varese, recentemente consegnato a Palazzo Estense e reso pubblico tramite i media locali.

Fiorenzo Pedroletti, Coordinatore del Tavolo tecnico per l’Urbanistica e la rigenerazione urbana del M5S di Varese, evidenzia che, alla luce di dati incontrovertibili che mostrano un aumento esponenziale di eventi climatici estremi, in particolare nella provincia di Varese, occorre prestare maggiore attenzione in questa fase di pianificazione territoriale. «È necessario sviluppare un’idea di città futura che promuova crescita economica e migliori condizioni di vita per i residenti attuali e futuri, ma senza dimenticare gli impatti dei cambiamenti climatici», afferma Pedroletti.

Il Movimento 5 Stelle si augura che, nell’ambito della nuova variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) in corso di revisione, vengano condotti studi accurati, aggiornati e puntuali, in grado di tenere conto dell’evoluzione delle condizioni climatiche e dell’aggravarsi dei rischi per il territorio.

Il partito ribadisce quindi l’importanza di includere tra le priorità della pianificazione urbana la protezione del territorio dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con un focus particolare sulle aree più vulnerabili, come segnalato anche nelle loro osservazioni.