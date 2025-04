“Mai più soprusi”, a Laveno-Mombello un convegno per dire stop a bullismo e cyberbullismo

Venerdì 9 maggio alle 20.30 all’Oratorio del Ponte di Laveno-Mombello è in programma il convegno “Mai più soprusi – Stop Bullismo e Cyberbullismo”, promosso dal Lions Club Laveno-Mombello Santa Caterina del Sasso con il patrocinio del Comune di Laveno-Mombello e la collaborazione di numerosi enti e istituzioni del territorio.

L’iniziativa nasce in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, il gruppo degli Oratori, il Consiglio Comunale dei Giovani, l’Istituto comprensivo Monteggia di Laveno-Mombello, l’Istituto comprensivo Frattini di Caravate e l’Itep Galilei di Laveno, e si rivolge a ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori, con l’obiettivo di approfondire i rischi e le conseguenze di bullismo e cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi tra i giovani.

Tra le protagoniste della serata l’avvocata Lidia Maria Muser, che analizzerà il tema dal punto di vista giuridico, spiegando le implicazioni civili e penali dei comportamenti violenti. Seguirà l’intervento della dottoressa Cristina Mastronardi, psicologa, che offrirà una lettura del fenomeno sotto il profilo emotivo e relazionale.

Ospite speciale del convegno sarà la dottoressa Elena Ferrara, ex senatrice della Repubblica e prima firmataria della Legge 71/2017, che per la prima volta ha introdotto in Italia una definizione normativa del cyberbullismo. Ex insegnante di Carolina Picchio, la prima giovane riconosciuta come vittima di cyberbullismo in Italia, Ferrara rappresenta una voce autorevole e coinvolta, testimone diretta della gravità e delle conseguenze dei soprusi digitali.

«Obiettivo del convegno non è solo informare, ma anche offrire uno spazio di confronto, dialogo e riflessione, con ampio spazio dedicato al dibattito e alle domande del pubblico».

Durante la serata sarà attivata una raccolta fondi a favore dell’associazione “Amico Fragile” di Varese, attiva nell’assistenza alle vittime di violenza di genere e bullismo. Inoltre, saranno premiati i due elaborati vincitori del concorso “Mai più soprusi”, promosso nelle scuole medie di Laveno Mombello, Leggiuno e Caravate per dare voce direttamente agli studenti sul tema.

Il Lions Club, promotore dell’iniziativa, rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, per non perdere un’occasione per sensibilizzare, educare e costruire insieme un ambiente sociale più consapevole e rispettoso per i giovani e tutti.