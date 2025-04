Malnate Sostenibile dopo il consiglio comunale: “Uniche cose concrete le nostre mozioni”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato dalle due liste di opposizione Malnate Sostenibile e Lista Irene Bellifemine dopo il consiglio comunale di martedì 25 marzo.

Martedì 25 marzo si è svolto il PRIMO consiglio comunale del 2025: ebbene sì, UN SOLO CONSIGLIO nell’arco di 3 mesi !!!

Un nostro commento informativo per i cittadini: l’Ordine del Giorno presentava solo argomenti di ordinaria amministrazione (variazioni di cassa, comunicazioni, surroghe) che poco si traducono in azioni concrete e significative per la nostra città.

Dopo quasi 9 mesi di Governo Cannito vede però la luce la Commissione per il dissesto idrogeologico, fortemente voluta e richiesta dalle nostre Liste per monitorare, in particolare, la situazione delle zone già colpite ed alluvionate a luglio 2024. Attendiamo di comprendere quando e come tale Commissione inizierà ad intraprendere azioni decisive e risolutive per i cittadini che abitano quelle zone, nella speranza che la primavera e l’estate non portino con sé, oltre al sole, anche i forti temporali che purtroppo sono diventati tipici del nostro territorio.

La situazione della Farmacia Comunale, nota alla cronaca per vivere una situazione di criticità che rischia di farla implodere su sé stessa, non sembra dare segnali importanti e significativi nonostante l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Le (poche) decisioni prese non trovano in toto la condivisione di Malnate Sostenibile e Lista Irene Bellifemine, perché mancano di strategie chiare e di quella consapevolezza che potrebbero portarla a risanare il bilancio e a rilanciarla sul mercato, puntando sulla fidelizzazione della clientela, in un rapporto di fiducia tanto fondamentale quando si parla di salute del cittadino e delle persone più fragili. Occorrono azioni decise e puntuali dell’Amministrazione, trasparenza d’intenti e la volontà di preservare e tutelare un’azienda municipalizzata che al momento porta con sé solo preoccupazione.

Ad animare il Consiglio Comunale sono state le nostre mozioni, precise e dirette a chiedere l’impegno di chi è al Governo della città su questioni prioritarie e che riguardano i cittadini a 360°.

Grazie ai fondi del PNRR sono giunti a compimento le ristrutturazioni dell’Area Feste di via Pastore e il Campo da Calcio con la pista d’atletica di via Gasparotto. Due strutture che consentiranno di animare ancor meglio la vita sociale e sportiva dei Malnatesi: diventa fondamentale, dunque, l’impegno dell’Amministrazione nel procedere in tempi brevissimi con i relativi bandi per la gestione, nell’interesse di tutti. Fortunatamente la mozione sul Campo di via Gasparotto ha dato esito positivo e ora vigileremo affinchè l’impegno venga mantenuto. Quello che ha lasciato l’amaro in bocca è stato invece il fatto che l’Amministrazione abbia votato a sfavore per quanto riguarda la mozione dell’Area Feste con la motivazione che… era concorde su tutti i punti della mozione stessa! Si noti bene: nonostante concordasse con la Minoranza sull’importanza di tutti i punti espressi, la Maggioranza ha votato a sfavore!!!

Stessa sorte è toccata alla mozione per attivare un Centro per la Famiglia presso lo spazio di Piazza Libertà, allargando il ventaglio di servizi a disposizione della cittadinanza. La poca incisività della parte politica al Governo di Malnate, che dovrebbe essere preposta a combattere nei Piani di Zona per arricchire i servizi presso un centro Spock di prossima attivazione, rischia di far convogliare le risorse altrove.

Una mozione che ci ha visti protagonisti vincenti è stata la richiesta di ripristinare l’Aula di Arte alla Scuola Secondaria, in tempi che si auspica brevi, per il diritto dei nostri ragazzi di beneficiarne appieno per un efficace apprendimento delle discipline artistiche. Vista l’importanza dei contenuti delle mozioni ed interrogazionie l’acceso dibattito per sostenerle, a mezzanotte la seduta è stata sospesa e le altre interrogazioni e mozioni rinviate alla prossima seduta, sperando sia convocata nel minor tempo possibile.

Non si può negare che “Malnate Sostenibile” e la “Lista Irene Bellifemine” non perdano di vista le priorità e soprattutto che chiedano azioni concrete sulle questioni che vedono al centro il cittadino, per il senso di cura che ci caratterizza, dagli aspetti più semplici e quelli più complessi che compongono la vita della città e la gestione della cosa pubblica.

Noi continuiamo ad essere qui, per la città di Malnate.