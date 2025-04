Malore di un pilota in volo, aerei dirottati a Malpensa per un’emergenza sulla pista di Orio al Serio

Martedì 22 aprile, intorno alle 20.20, diversi voli diretti all’aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati principalmente su Malpensa, a causa dell’interruzione temporanea dell’operatività della pista.

Il blocco è stato causato da un’emergenza sanitaria che ha coinvolto il pilota di un volo proveniente da Dublino, colto da malore.

L’aereo è atterrato poco prima delle 21, dove ad attenderlo erano già presenti ambulanza e personale sanitario, oltre ai vigili del fuoco in via precauzionale.

Per consentire i soccorsi, la pista è rimasta temporaneamente inutilizzabile. Dieci voli in arrivo (otto di Ryanair e due di Wizz Air) sono stati dirottati, in maggioranza su Malpensa, e in un caso su Verona. Secondo quanto comunicato, i voli dovrebbero successivamente essere riposizionati su Bergamo, destinazione originaria.