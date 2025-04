Maltempo in Piemonte: allerta rossa, evacuazioni e disagi per la circolazione ferroviaria

Come era stato annunciato, il maltempo che interessa in questi giorni il Nord Italia, sta facendo sentire i suoi effetti soprattutto sul Piemonte. L’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ha riferito che il livello del Lago Maggiore ha raggiunto la pre-soglia (livello giallo) a Pallanza (Verbania) alle 19.30 di ieri, mentre il fiume Toce a Candoglia ha superato la pre-soglia. I corsi d’acqua del Piemonte settentrionale e occidentale stanno registrando un significativo innalzamento dei livelli, con il Sesia a Borgosesia che ha raggiunto il livello di guardia. (foto dei vigili del fuoco)

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, il Po è previsto salire al livello di guardia questa mattina, mentre il Lago Maggiore al momento pare essere sotto controllo. A Verbania, nel Verbano-Cusio Ossola, i vigili del fuoco sono intervenuti fin dalle prime ore di ieri pomeriggio per fronteggiare allagamenti e danni causati dalle forti piogge, che hanno provocato anche smottamenti. Le maggiori criticità si sono verificate a Villadossola e Beura Cardezza, dove due frane hanno costretto le autorità ad evacuare precauzionalmente 30 persone dalle abitazioni circostanti. Numerosi anche gli interventi per alberi pericolanti, frane, smottamenti e svuotamenti di seminterrati. Alle ore 00:30 del 17 aprile si contavano oltre 125 interventi dei vigili del fuoco in tutto il Piemonte.

Le previsioni per le prossime ore non sono rassicuranti: l’allerta rossa per rischio idrogeologico è stata diramata dalla Protezione Civile, con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, forti raffiche di vento, attività elettrica e possibili grandinate. La situazione è particolarmente preoccupante nelle zone di montagna, con possibili frane e allagamenti.

Sul fronte dei trasporti, i disagi non sono mancati: dalla giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Domodossola e Premosello Chiovenda a causa dei danni causati dalle piogge. Alcuni treni sono stati cancellati, mentre il servizio è stato riprogrammato con l’utilizzo di autobus per la tratta Domodossola-Arona.

La giornata di oggi, giovedì 17 aprile, potrebbe riservare ulteriori difficoltà per la popolazione e per i trasporti, con l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici.

Chiuse alcune strade, la comunicazione di Anas

A causa del maltempo sono state chiuse alcune strade in Piemonte, Lombardia e Liguria, nelle provincie di Torino, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Aosta, Pavia e Savona.

In Piemonte , a causa dell’innalzamento del fiume Sesia sono state chiuse la statale 142 “Biellese” dal km 30,380 al km 30,600, in località Romagnano Sesia, in provincia di Novara e la statale 299 “Di Alagna” dal km 33,000 al km 35,000 a Serravalle Sesia in provincia di Verbano-Cusio Ossola, dove si registrano le principali chiusure e critiche per maltempo.

Nel Verbano-Cusio Ossola sono chiuse altre strade. A causa dell’innalzamento del fiume Strona , è chiusa infatti la statale 229 “Del Lago D’Orta” , dal km 55,000 al km 58,000 a Omegna.

La SS549 “Di Macugnaga” è chiusa invece a causa della presenza di materiale in carreggiata per esondazione del torrente Anza al km 10,000 a Calasca-Castiglione.

Per una frana, chiusa anche la SS549 “Di Macugnaga” , dal km 11,600 al km 13,000, a Bannio Anzino. In modalità preventiva, a causa dell’allerta idrogeologica, non si transita lungo la SS659 “Delle Valli Antigorio e Formazza” a Cascate Toce, nel territorio comunale di Formazza.