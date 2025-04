Marianna Fontana nuovamente premiata al Baff, una stella scoperta a Busto Arsizio

Un evento speciale si aggiunge al ricco programma del Baff – BA Film Festival 2025: l’attrice Marianna Fontana riceverà il premio speciale ForeverUnique al talento dell’anno. La consegna del riconoscimento avverrà venerdì 4 aprile presso Tavolo Unico, partner ufficiale della manifestazione (appuntamento su invito).

«Abbiamo sempre ammirato il talento di Marianna Fontana, che il BAFF premiò nel 2017 insieme alla sorella Angela (foto Nick Zonna del 2017, ndr), per Indivisibili – spiega il direttore artistico Giulio Sangiorgio – Oggi, 8 anni dopo, ci sembra giusto sottolineare la sua crescita e ribadire la nostra stima e il nostro stupore nei suoi confronti con questo premio dedicato al lavoro in ambito cinematografico che ci ha maggiormente colpito durante quest’ultimo anno. E quindi premiamo Marianna Fontana per Luce, secondo film di Silvia Luzi e Luca Bellino, ma in realtà opera di almeno tre autori: tanto è marcato, strutturato, radicale il gesto registico dei registi, quanto lo è quello d’attrice di Fontana, che per prepararsi al film ha lavorato per lungo tempo in fabbrica, assunta insieme alle lavoratrici protagoniste del film, e che poi durante le riprese si è portata il film addosso, corpo a corpo di continuo con la macchina da presa, riuscendo a nascondere nell’ombra e rivelare poco a poco alla luce i fantasmi del suo personaggio».

Co-protagonista insieme alla sorella Angela di Indivisibili (2016) di Edoardo De Angelis, per il quale entrambe sono state candidate al David di Donatello e al Globo d’oro, Marianna Fontana è stata interprete in Capri – Revolution (2018) di Mario Martone. Nel cast della serie televisiva Romulus (2020-2022) ideata da Matteo Rovere, è successivamente diretta da Sergio Rubini ne I fratelli De Filippo (2021), da Marco D’Amore in Napoli magica (2022) e da Claudio Bisio ne L’ultima volta che siamo stati bambini (2023). Nel 2024 la troviamo nel film La seconda vita di Vito Palmieri e in Criature di Céciel Allegra. Luce diretto da Silvia Luzi e Luca Bellino è il suo ultimo film.