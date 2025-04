Mattinata di incidenti in autostrada: dieci le persone coinvolte

Mattinata di incidente sull’autostrada dei Laghi. Quattro gli eventi che questa mattina, 15 aprile, hanno causato forti rallentamenti in ambo le direzioni di marcia.

Poco dopo le 7.30, una donna di 53 anni è andata a sbattere mentre, dall’uscita di Busto, si immetteva sulla 336 della Malpensa. Per lei il codice verde.

Alle otto, tre donne , due di 52 anni e una di 19, sono rimaste coinvolte in un tamponamento plurimo nel tratto tra Castellanza e Legnano. Anche in questo caso lievi le conseguenze per le occupanti delle vetture.

Un’ora dopo si è trattato di un incidente che ha coinvolto solo un giovane di 20 anni che viaggiava sulla 336 in direzione A4. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Poco prima delle 11, nuovo tamponamento a catena in direzione Nord tra Castellanza e Busto Arsizio. Cinque le persone coinvolte. Anche in questo caso lievi conseguenze per gli occupanti ma gravi ripercussioni per il traffico.