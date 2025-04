Maxi caduta in una gara ciclistica a Lonate Ceppino, 5 giovanissimi atleti feriti

Sono caduti in cinque sulle strade di Lonate Ceppino, nel bel mezzo di una gara ciclistica organizzata domenica 13 aprile. Intorno alle 10.30 la max caduta che ha coinvolto 5 giovanissimi atleti, tutti tra i 17 e i 18 anni, impegnati nella gara ciclistica giovanile Piccola San Geo.

La caduta si è verificata in discesa, lungo via Della Costa, la strada provinciale, chiusa per consentire i soccorsi. Annullata la gara e giovani ciclisti ricoverati in ospedale con diverse contusioni, mentre i colleghi sono rientrati alla partenza, a Busto Arsizio.