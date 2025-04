Melaregalo TIGROS: giocati la carta giusta per il tuoi regali, anche quelli aziendali

Le festività pasquali e la primavera portano con sé il regalo giusto, pratico e gradito per parenti, amici e collaboratori: le carte prepagate Melaregalo di TIGROS. Ideali per un pensiero speciale a una persona cara, un cliente o un collaboratore, queste carte offrono massima libertà di utilizzo e comodità, rendendo il dono flessibile oltre che apprezzabile.

Disponibili nei tagli da 10, 25, 50 e 100 euro, le Melaregalo possono essere utilizzate per fare la spesa in tutti i supermercati TIGROS oppure online tramite il servizio TIGROS Drive, selezionando “al ritiro” come metodo di pagamento.

Le carte Melaregalo sono acquistabili in tutti i punti vendita TIGROS oppure online tramite il sito tigros.it/melaregalo. È possibile scegliere tra la versione fisica, da ritirare in negozio, o quella digitale, inviata via email e sempre disponibile sullo smartphone.

Le carte Melaregalo non hanno vincoli d’uso immediato: il credito disponibile può essere speso in più soluzioni e rimane valido fino a un anno dall’attivazione. Il saldo può essere controllato direttamente sullo scontrino dopo ogni utilizzo e viene aggiornato automaticamente fino all’esaurimento.

LE CARTE MELAREGALO PER IL WELFARE AZIENDALE: UN REGALO PRATICO E PERSONALIZZABILE

Le carte Melaregalo sono una soluzione ideale anche per le aziende: possono essere utilizzate come incentivo, benefit o premio per i collaboratori, soddisfano i requisiti dei piani di welfare aziendale e sono esenti da IVA. Inoltre, per ordini pari o superiori a 1.500 euro, si può beneficiare di uno sconto del 3% in carte aggiuntive. In più, per rendere il regalo ancora più esclusivo, è possibile personalizzare gratuitamente le carte con il logo aziendale o il nome dei destinatari.

L’acquisto online è semplice e immediato: basta compilare il modulo digitale senza necessità di registrazione e scegliere tra bonifico bancario o carta di credito come metodo di pagamento. La consegna delle carte fisiche avviene entro 7 giorni lavorativi, mentre le versioni digitali vengono inviate non appena il pagamento è stato ricevuto.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a melaregalo@tigros.it.