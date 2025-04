Memoria e democrazia, a Cuasso al Monte si celebrano gli 80 anni della Liberazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Cuasso al Monte invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni ufficiali previste per venerdì 25 aprile.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 8,45 con il ritrovo dei partecipanti sul piazzale antistante la chiesa di Cuasso al Monte​, dove alle 9 sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti per la libertà, un momento di raccoglimento spirituale per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro il nazifascismo.

A seguire, alle 10, il corteo si muoverà verso il monumento ai Caduti, dove si svolgerà la cerimonia ufficiale con la posa della corona commemorativa. Il momento sarà accompagnato dal Corpo bandistico San Giuseppe di Cavagnano e sarà arricchito dagli interventi istituzionali del sindaco e di un rappresentante dell’Anpi.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.