Messina sorprende la Futura, biancorosse con le spalle al muro

Salta subito il fattore campo nella semifinale playoff della A2 di pallavolo femminile: la Futura Volley Giovani scivola sul campo amico della Soevis Arena contro Messina (1-3 per le siciliane) e ora dovrà fare l’impresa in trasferta per tenere viva la serie che ammette alla finale con in palio una promozione in A1.

A pesare sull’andamento dell’incontro c’è senza dubbio l’infortunio occorso nel primo set a Fatim Kone: la centrale biancorossa, ricadendo da un muro, ha messo il piede su quello di Bianca Orlandi e si è infortunata il ginocchio. Kone (nella foto in alto di Loris Marini) ha dovuto quindi lasciare la partita sostituita da Landucci, che non ha demeritato, ma è chiaro che Busto ha perso una delle atlete su cui faceva maggiore affidamento.

Proprio nelle battute successive all’infortunio di Kone, Messina si è avvantaggiata nel testa a testa del primo set, terminato poi 24-26 per la formazione siciliana di coach Bonafede. Uno “shock” che la Futura ha in parte pagato anche nel secondo parziale, troppo alterno da parte delle Cocche, in cui l’Akademia Sant’Anna ha raddoppiato vincendo 18-25.

Le padrone di casa sono scivolate in svantaggio anche nel terzo parziale ma, sul punteggio di 11-17, hanno trovato una reazione rabbiosa e concreta: Zanette e Landucci prima, Enneking e Rebora poi hanno impattato e superato travolgendo così le difese ospiti, 25-19, con parziale di 14-2.

Nel quarto periodo però, nuovo tentativo di fuga di Messina rintuzzato da un’altra replica delle biancorosse capaci anche di tornare avanti nel punteggio. L’ultimo vantaggio interno è sul 22-20 ma nel finale fa festa Messina con il muro di Modestino che vale il punto del 23-25.

Futura Volley Giovani Busto A. – Akademia Sant’Anna Messina 1-3

(24-26, 18-25, 25-19, 23-25)

FVG Busto A.: Monza 2, Zanette 22, Rebora 11, Kone 2, Enneking 20, Orlandi 11, Cecchetto (L), Baratella, Landucci 6, Del Freo, Brandi. Ne Zakościelna, Osana (L2), Spiriti. All. Beltrami.

Messina: Carraro 3, Diop 19, Olivotto 12, Modestino 15, Rossetto 9, Vernon 11, Caforio (L), Mason 1. Ne Bozdeva, Babatunde, Guzin, Norgini (L2), Trevisiol. All. Bonafede.

Note. Durata: 32′, 26′, 30′, 33′; totale. 2h09′. Futura: battute sbagliate 7, vincenti 4, ricezione positiva 54% (perfetta 45%), attacco 39%, muri 8, errori 18. Messina: battute sbagliate 6, vincenti 5, ricezione positiva 53% (perfetta 35%), attacco 38%, muri 12, errori 10. Spettatori 500. MVP: Mychael Vernon