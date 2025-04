“Mirror”: lo spettacolo teatrale della compagnia Master Move Theatre va in scena a Varese

Una riflessione intensa sulla vita, sul suo equilibrio precario e sulla bellezza del cammino umano. È questo il cuore di “Mirror”, lo spettacolo teatrale prodotto da La Via di Casa e messo in scena dalla compagnia Master Move Theatre, in programma per mercoledì 16 aprile 2025 alle 21 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7 a Varese.

La regia è affidata a Fabio Marin, mentre la drammaturgia è firmata da Monica Antonioli, che accompagna il pubblico in un viaggio tra parole, immagini e suggestioni. Sul palco, la Compagnia degli Zelattori dà corpo e voce allo spettacolo.

Il titolo, “Mirror”, richiama il concetto dello specchio come metafora del confronto interiore, dell’identità e della relazione con l’altro. L’evento si apre con una citazione evocativa: “Attraversando la vita come un abisso, su una fune tesa, in bellezza, con cautela, oscillando.” Una dichiarazione d’intenti che sintetizza la tensione poetica e filosofica che permea l’intera opera.

Il biglietto d’ingresso ha un costo unico di 18 euro ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e contatti, è possibile consultare il sito www.laviadicasa.org oppure scrivere a info@laviadicasa.org.