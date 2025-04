Montanare, calamarata e sfogliatelle: “Al Posto Giusto” porta Napoli in tavola

Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 2 aprile a domenica 6 aprile un tuffo nella cucina campana. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Un viaggio nei sapori della tradizione partenopea, senza allontanarsi dal cuore di Varese. Da mercoledì 2 aprile, il circolo storico Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7, inaugura la “Settimana Campana”, una nuova tappa del progetto gastronomico “Giro d’Italia”, dedicata interamente alla cucina napoletana.

Per tutta la settimana, ogni sera dal mercoledì alla domenica – e anche a pranzo durante il weekend – sarà possibile gustare un menù dedicato a 35 euro, pensato per omaggiare i grandi classici della cucina campana.

Il menù si apre con un ricco antipasto composto da frittatine di pasta, bis di melanzane a funghetto e zucchine alla scapece, impepata di cozze e montanare. Tra i primi piatti troviamo ziti alla genovese, calamarata napoletana e il tradizionale “pasta, patate e provola”, pietanza simbolo della cucina di casa partenopea.

I secondi piatti propongono invece moscardini alla Luciana, salsiccia e friarielli, e braciole napoletane al sugo. A concludere il percorso gastronomico non potevano mancare i dolci tipici: pastiera napoletana e sfogliatelle.

Un’iniziativa che unisce convivialità, scoperta culturale e valorizzazione della cucina regionale, inserita in un progetto più ampio che, attraverso diverse tappe, intende esplorare la ricchezza enogastronomica italiana.

La prenotazione è consigliata tramite il link disponibile nei canali social del circolo.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM