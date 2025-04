Monti: “L’accordo con Beko mette in sicurezza il futuro produttivo italiano”

«L’accordo raggiunto con Beko è un grande risultato per il territorio, per i lavoratori e per il futuro industriale di Cassinetta. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno concreto e costante della Lega, che con tutti i suoi rappresentanti ha lavorato senza clamore, ma con determinazione, per tutelare un patrimonio produttivo strategico». Lo dichiara Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, in merito all’intesa siglata tra l’azienda, il Governo, le Regioni e le Parti Sociali.

«Mi ero già speso sulla questione sin dall’inizio – prosegue Monti – ritenendo fondamentale difendere e rilanciare un sito che non è colpito da una crisi industriale ma bensì a rischio delocalizzazione. Ancora una volta è emersa la differenza tra chi ha preferito soffiare sul fuoco delle polemiche, strumentalizzando una situazione delicata sulla pelle dei lavoratori, e chi, come noi, ha scelto la via del lavoro serio, silenzioso e istituzionale per arrivare a una soluzione concreta».

«Un ringraziamento particolare – aggiunge Monti – va al Ministro Giancarlo Giorgetti, che ha dimostrato grande capacità e senso di responsabilità, guidando un percorso complesso con efficacia e visione. Voglio inoltre sottolineare il ruolo fondamentale di Regione Lombardia, sempre presente nei tavoli e pronta a garantire il massimo supporto tecnico e politico per arrivare a una soluzione che salvaguardasse occupazione, investimenti e innovazione».

«Con quasi 150 milioni di euro di investimenti previsti su Biandronno e la centralità del sito di Cassinetta, questo accordo non solo mette in sicurezza il futuro produttivo italiano, ma rappresenta anche un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni e impresa. Una vittoria per il buon senso e per chi crede nella politica del fare”, conclude Monti.

Anche il gruppo consiliare della Lega Varese plaude all’accordo raggiunto a Roma: «Chi oggi prova ad accreditarsi meriti che non ha, dopo aver passato mesi a fare teatrini e passerelle, dovrebbe solo tacere. Il PD di Varese ha speso più energie a scrivere comunicati e attaccare il governo che a cercare vere soluzioni. Hanno convocato consigli comunali ad hoc, fatto proclami roboanti, inscenato la solita commedia a favore di telecamera. Il loro risultato? Zero. Il solito nulla mischiato col niente.

Il PD varesino, anziché fare propaganda sulla pelle dei lavoratori, dovrebbe avere l’onestà intellettuale di riconoscere i meriti di chi agisce davvero. E chiedere scusa per l’ennesimo scivolone, che dimostra quanto sia lontano dalla realtà produttiva e sociale della nostra provincia.

Chi ha speso settimane ad attaccare ed insultare oggi dovrebbe avere la dignità e lo stile di scusarsi o, meglio ancora, dimettersi. Il consigliere Lozza, che è anche segretario locale del Partito Democratico, ha collezionato l’ennesima figuraccia” continua l’esponente della Lega “cercando visibilità personale sulla pelle dei lavoratori e delle famiglie, mentre in questi momenti servono soprattutto serietà e lavoro concreto, non persone che starnazzano sui giornali per raccattare un titolo. Scuse pubbliche o dimissioni!» conclude il segretario della Lega Bordonaro.