“Move for Health”: a Castiglione Olona l’appuntamento per la Giornata Mondiale del Tai Chi e Qi Gong

Come accade dal 1999, l’ultimo sabato di aprile, dalle 10.00 ora locale, i praticanti di Tai Chi e Qi Gong si incontrano all’aperto, per sbocciare insieme, in armonia con la natura in primavera e con chi pratica accanto a noi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (UNWHO) ha riconosciuto la Giornata Mondiale del Tai Chi e Qi Gong come un’iniziativa che partecipa al “Move for Health”.

Nel 2025 si svolgerà sabato 26 aprile.

L’Associazione Itcca Italia che, da oltre 30 anni, diffonde il Qi Gong e Tai Chi stile Yang su tutto il territorio nazionale, aderirà all’iniziativa.

L’appuntamento sarà sabato 26 aprile dalle ore 10.00 alle 11.30 presso il Parco del Castello del Monteruzzo via Guglielmo Marconi 1 a Castiglione Olona – Zona dietro la Biblioteca

In caso di pioggia, la pratica si svolgerà nella palestra di Via De Gasperi sempre a Castiglione Olona.

L’iniziativa aperta a tutti, adatta a tutti, gratuita e gode del patrocinio del Comune di Castiglione Olona

Contatti: Irene Binaghi – Responsabile Itcca per Varese e provincia – binaghi.irene@gmail.com