“My Sweet Caos”: la notte elettronica di 1erore, il musicista varesino Danilo Galli

​Con My Sweet Caos il musicista varesino Danilo Galli prosegue il suo percorso nella musica strumentale sotto il nome di 1erore.

A distanza di qualche mese dal disco Nobody Wants This (leggi qui la recensione di VareseNews) 1erore ripropone e condensa in un EP – dalla durata di 17 minuti – parte della formula e della cifra stilistica che a febbraio gli era valsa una menzione su OndaRock per la precedente pubblicazione.

My Sweet Caos è una breve raccolta marcatamente ambient, che si distingue per la sua profondità emotiva dettata non tanto da testi e linee vocali (quasi del tutto assenti) quanto da intrecci di melodie e armonie filtrate da una massiccia dose di strumenti elettronici, come i kick delle percussioni e naturalmente i synth. Tutti e cinque i brani dell’EP si caratterizzano per avere un’identità e una struttura ben contraddistinte, al pari di quartieri di una futuristica megalopoli cyberpunk da esplorare, ora a piedi tra i suoi intricati vicoli ora in macchina tra le sue caotiche vie.

Let’s take a drive, direbbero gli Arcade Fire mettendosi in cuffia questo disco, una colonna sonora di un viaggio nel cuore della notte tra le strade aliene di una metropoli in reale e virtuale si equivalgono. 1errore si diverte a vestire i panni dell’architteto, solo che al calce struzzo e al cemento preferisce la stratificazione musicale, al cantiere lo studio di registrazione. My Sweet Caos è una passeggiata notturna, un “giro”, da compiere parallelamente anche lungo le lancette dell’orologio, ma questa volta, a differenza del disco vincitore del Grammy 2010 sopracitato, non all’indietro, nei ricordi sbiaditi dell’aurea gioventù, nell’odore dell’erba taglia del giardino, quello artefatto dei primi centri commerciali oppure ancora del legno della staccionate delle villette a schiera concentrate negli sprawls stelle e strisce, bensì in un futuro prossimo e, per quanto oscuro, ancora da plasmare tra ologrammi, proiezioni e spettri. E per certi versi asettico, dove regna sempre la notte, che però viene chiamata luce. Un futuro in cui le nazioni probabilmente non esistono più e la popolazione globale vive in grandi città multiculturali, dove si parlano e si mischiano lingue diverse a seconda dai quartieri, a volte se ne creano anche di nuove. Come già visto (e soprattutto udito) in Nobody Wants This, anche in questo nuovo episodio musicale i titoli scelti da Galli per i brani fanno ricorso al multilinguismo e si mostrano in inglese (anche se la parola “neon” è di origini greca), giapponese, italiano e persino in una lingua artificiale, una parlata aliena e ben lontana dal contesto “storico naturali”.

Tracciato il cardo e il decumano di questa ipotetica Neo-Tokyo 3, teniamo allora stretto tra le mani l’irridescente cellulare munito di app con la mappa per orientarci all’interno del disco, impostiamo il navigatore e partiamo. L’EP si apre con Neon, un brano che ruota attorno a un arpeggio elettronico spettrale, evocando, a chi decide di stare alla nostra metafora, fin da subito l’immagine di una città notturna silenziosa ma vibrante, forse la stessa raffigurata nella copertina, generata dall’intelligenza artificiale. Si prosegue con Kitsune, termine che in giapponese indica degli spiriti del folclore nipponico, capaci di assumere forme diverse, come quella della volpe, ma anche di essere umano. Potrebbe trattarsi della protagonista mostrata di spalle nella copertina del disco una Kitsune. Analogamente, la canzone si dimostra cangiante e in crescendo. Con l’incidere del minutaggio acquisisce “vigore” segnando un cambio di dinamiche rispetto alla più eterea opening track.​

La parte centrale dell’EP raccoglie, a mo’di conchiglia, le due tracce dal titolo in italiano: Come noi sotto la pioggia è un breve intermezzo guidato dal piano, strumento che rallenta la corsa contro il tempo di Kitsune e la cristallizza. La cesura della traccia dentro l’EP è forte, come una pausa della corsa notturna, nella quale è possibile tendere l’orecchio e ascoltare il fruscio delle gocce e il mormorio della natura attraverso i suoni catturati e/o campionati da Galli e inseriti nel disco. Cambio di registro totale per Ma se invece, brano che mostra, a partire dalla congiunzione avversativa, “l’altro lato della luna”, argenteo e dionisiaco, introducendo sonorità e ritmi proprie del clubbing e dell’house. Nel pezzo è inoltre presenta anche l’unica frase, ben distinguibile, dell’intera raccolta: la domanda «e se invece, prendessimo una pizza?». Un contrasto di registro con il resto del lavoro, quasi solenne, e che forse aiuta a comprendere la scelta di chiamare l’EP My Sweet Caos.​

Il finale è affidato a un’altra frase, ben più enigmatica e aliena, nel vero senso della parola. Klaatu verata nikto non solo è il titolo della canzone ma è anche una ripresa, nella variante orrorifica riproposta da Sam Raimi (il primo spidey-regista), di una frase cult tratta dal film Ultimatum alla Terra. Nella chiusura, la chitarra elettrica post-rock torna protagonista (come già in alcuni brani del disco precedente) e guida la composizione all’interno di uno scenario apocalittico, richiamando appunto le atmosfere degne di una colonna sonora di un film. La scena potrebbe ideale potrebbe essere una battaglia tra le macerie di Midgard in Final Fantasy VII oppure nella già menzionata Neo-Tokyo 3 di Neon Genesis Evangelion (tre parole che prese anche singolarmente racchiudono un po’ l’essenza di questo EP). Una piccola curiosità: nel 1995 il regista e ideatore di Evangelion Hideaki Anno decise di omaggiare Ultimatum alla Terra, in inglese The Day the Earth Stood Still, nominando la puntata numero 11 della sua serie The Day Tokyo-3 Stood Still (se siete arrivati a questo punto della recensione e siete appassionati di musica, tanto vale ascoltarsi anche la splendida colonna sonora targata Shiro Sagisu).

Ma al di là dei tanti possibili riferimenti che si possono snocciolare o intravvedere nel disco, My Sweet Caos è un EP che soprattutto sceglie di evocare, piuttosto che raccontare. E in questo dolce-amaro, invincibile caos, ogni ascoltatore potrà immaginarsi lo scenario che preferisce.