Nasce a Varese la rassegna “Voce ai Silenzi”: le associazioni danno voce a chi non ha voce

Una nuova iniziativa culturale prende vita a Varese: si tratta della rassegna “Voce ai Silenzi“, un progetto promosso da Anemos Italia in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, come Fidapa, Soroptimist e La Varese Nascosta, insieme alla quale Anemos ha presentato l’iniziativa nella sede di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

«”Voce ai Silenzi” è una rassegna culturale e letteraria nata per dare spazio a chi spesso non ha voce – Ha spiegato la presidente di Anemos Anna Marsella – Una voce che vogliamo risuoni attraverso la presentazione di libri e spettacoli. Il progetto è realizzato in sinergia con Fidapa, Soroptimist e Varese Nascosta, con l’obiettivo di creare un dialogo aperto su temi sociali e culturali di rilievo, unendo le forze tra le associazioni».

Il primo appuntamento della rassegna si terrà giovedì 10 aprile 2025, alle 10.30, presso l’Aula Magna “Granero Porati” di Varese (Via Dunant, 3), con la presentazione del libro “Ho rifiutato il paradiso per non uccidere” di Walimohammad Atai, che racconta storie quotidiane dall’Afghanistan, paese segnato da guerra e terrorismo. Interverranno, oltre all’autore, la sociologa Alessandra Rambaldi, Paola Biavaschi, direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, Anna Marsella, presidente di Anemos Italia OdV, e Paola Fantoni, presidente del Soroptimist International Club Varese.

Parallelamente, il progetto prevede anche una serie di incontri dedicati alle donne che hanno contribuito a rendere grande Varese, la cui organizzazione è a cura de La Varese Naascosta: il primo si terrà l 16 maggio presso la sede di ANC Varese in via Romagnosi e parlerà di Liala: «Saranno incontri con esperti e testimoni delle donne di cui parleremo – spiega Luigi Manco, presidente de La Varese Nascosta – E al primo incontro con Liala ne seguiranno altri con Edvige Mrozowska Toeplitz e Rosa Genoni. Inoltre, realizzeremo interviste a imprenditrici e commercianti locali per approfondire il ruolo femminile nel tessuto economico della città: ma il risultato di questi incontri verrà pubblicato on line».

La rassegna si espanderà infine anche nella provincia di Como, grazie all’impegno del nuovo referente Anemos Alessandro Guccione, con diverse date già programmate nel Comasco.