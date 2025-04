Nasce “Arcisate nel cuore”, alleanza a tre fra Patto per il Nord, Movimento Alternativo e Progetto Arcisate

Dopo molti “rumors” si presenta anche la seconda lista in campo per le elezioni anticipate ad Arcisate. Patto per il Nord, Movimento Alternativo e Progetto Arcisate si presenteranno uniti nella lista “Arcisate nel cuore” a sostegno di un candidato sindaco che non viene ancora svelato.

L’annuncio oggi pomeriggio, con una nota ufficiale a firma di Lisa Molteni, segretario provinciale di Varese per Patto per il Nord.

«Nasce oggi ad Arcisate una nuova coalizione civica che ha un chiaro obiettivo: ridare voce al territorio – dice Lisa Molteni – Patto per il Nord, Movimento Alternativo e la lista Progetto Arcisate hanno deciso di unire le forze per dare vita a un progetto politico che affonda le sue radici nella storia, nei bisogni e nei valori autentici della nostra gente. Abbiamo detto basta alle imposizioni calate dall’alto, e alle promesse scollegate dalla realtà. Questa coalizione nasce da Arcisate, per Arcisate. È un gesto di orgoglio, è una dichiarazione di libertà, è un atto d’amore verso la nostra terra».

Il nome del candidato sindaco (“figura di altissimo valore e radicamento nel tessuto arcisatese” dicono i promotori dell’iniziativa), verrà svelato nei prossimi giorni, ma la direzione è chiara: una lista civica, identitaria, autonoma. «Un progetto che non deve rispondere a segreterie nazionali, ma solo ai cittadini di Arcisate. Una proposta radicata, capace di leggere i problemi reali del paese, con l’ambizione di restituire dignità alla politica locale, ponendo al centro il principio che chi vive il territorio deve anche avere il diritto e il dovere di governarlo».

Anche il programma non è ancora stato diffuso: «Il programma metterà al centro la voce dei cittadini di Arcisate, cercheremo collaborazioni con i comuni vicini perché le problematiche di Arcisate sono le problematiche di tutta la comunità montana del Piambello – dice Lisa Molteni – In un momento così difficile per i comuni, anche a seguito delle scelte che il governo centralista ci cala dall’alto, fare rete è la risposta ai bisogni del nostro territorio. Patto per il Nord, Movimento Alternativo e Progetto Arcisate credono in un modello amministrativo vicino alla gente, lontano dai palazzi, capace di ascoltare e di decidere senza vincoli esterni. Una lista che difende l’identità di Arcisate, che sa dove andare e soprattutto da dove viene. Con fierezza, passione e senso del dovere, ci prepariamo a scrivere una pagina nuova. Una pagina scritta dai cittadini di Arcisate».

(Nella foto: Lisa Molteni con Marco Gasparini di Movimento Alternativo)