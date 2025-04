Nell’anno giubilare la Via Crucis di Busto arriva al carcere

Il 18 aprile 2025, il Decanato di Busto Arsizio proporrà il “Giubileo in Città” con la tradizionale Via Crucis cittadina del Venerdì Santo, un evento che invita tutti i fedeli a vivere un momento di riflessione e preghiera, percorrendo insieme le vie della città, nell’anno giubilare (la foto è d’archivio).

La Via Crucis inizierà alle ore 20:30, con la partenza dalla parrocchia di S. Anna, in Piazzale S. Anna 1, e il cammino si concluderà al carcere di via Cassano Magnano 102.

L’incontro sarà presieduto da Sua Ecc.za Mons. Luca Raimondi, che guiderà i partecipanti in un cammino di fede e speranza. In caso di maltempo, la Via Crucis si svolgerà all’interno della Basilica di San Giovanni, sempre a Busto Arsizio.

Un’occasione importante per la comunità di vivere intensamente il Giubileo, unendo la preghiera e il desiderio di solidarietà in un contesto di grande significato spirituale.