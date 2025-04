Nonni e nipoti uniti contro le truffe: a Vedano Olona un incontro per la sicurezza degli anziani

L’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani che si terrà venerdì 11 aprile alle 18 nella Sala consiliare di Villa Aliverti a Vedano Olona. L’iniziativa, dal titolo “Nonni e nipoti insieme contro le truffe”, è promossa dall’Assessorato alla sicurezza in collaborazione con la Polizia di Stato di Varese e la Polizia locale di Vedano Olona.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere non solo gli anziani, spesso vittime di raggiri e truffe, ma anche i loro familiari, in particolare i più giovani. La formula “nonni e nipoti” fa leva proprio su un’alleanza generazionale importante per proteggere i soggetti più vulnerabili della comunità.

Durante l’incontro saranno illustrate le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori e fornite indicazioni pratiche su come riconoscere i pericoli, come comportarsi in situazioni sospette e a chi rivolgersi per segnalare tentativi di frode. Gli interventi degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale saranno affiancati da momenti di confronto con il pubblico.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare per sviluppare una maggiore consapevolezza e rafforzare la rete di protezione sociale, fondamentale per difendersi da truffe e raggiri. L’incontro è aperto a tutti.