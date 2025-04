Notte biancorossa a Napoli, la Openjobmetis fa un balzo verso la salvezza

Meritata, meritatissima, e pazienza se per qualche momento anche questa volta ai tifosi sono tremati i polsi. La Openjobmetis torna a vincere, lo fa in trasferta e centra un successo in uno scontro diretto per la salvezza, prendendosi pure il lusso di un vantaggio in doppia cifra. Un riscatto notevole, quello arrivato sul campo di Napoli, dopo l’ennesima settimana durissima dalle parti del Campus.

A Fuorigrotta il punteggio finale dice 87-97 e spiega diverse cose.

La prima: coach Kastritis e il suo gruppo attuale hanno raccolto in una volta tutto quello che hanno seminato nelle ultime settimane.

La seconda: se con Cremona l’attacco si era inceppato, a Napoli la fase offensiva è tornata a girare ad alti regimi, magari con qualche prodezza a togliere le castagne dal fuoco ma anche quelle fanno parte del gioco.

La terza: con questo successo abbinato a quello ottenuto a Masnago, il doppio confronto ora pende per 2-0 dalla parte biancorossa. Probabile che, alla fine, questo dato non serva ma intanto Varese se lo è messo in tasca.

Insomma un sabato sera finalmente da leccarsi i baffi, anche perché Scafati ha perso nettamente in casa contro Reggio Emilia: ciò significa che nelle ultime quattro giornate i campani dovrebbero vincere tre partite in più di Librizzi e compagni. Ovvero: la salvezza torna ad avvicinarsi nonostante la tragica sconfitta con Cremona che ora può finalmente essere archiviata.

Parlavamo di semina, non a caso: contro una Napoli meno precisa di altre avversarie, la difesa aggressiva dei biancorossi viene ripagata da recuperi e tiri sporcati in pieno stile Kastritis. E la mano del coach greco si vede anche nel rendimento di Kao, che non è l’MVP per via del rendimento offensivo dei compagni ma che dà lezioni di “chiusura dell’area”, e pazienza se Napoli tira con oltre il 50% da 3 punti, perché quando si avvicina a canestro trova difficoltà a farsi spazio.

Parlando d’attacco invece, i 29 di Hands sono scintillanti anche se l’americano – eccellente rifinitore – spreca troppo in fase di costruzione (7 perse). Chi invece abbina bene entrambe le fasi sono Librizzi e Mitrou Long: se i tre esterni producono così tanto, per la difesa avversaria è difficile prendere le misure. E infine va sottolineato un ultimo dato: la OJM vince anche a rimbalzo, cosa ancora più rara di un successo esterno. Se anche questo numero va a posto, perdere diventa davvero difficile. E contro Sassari Varese può davvero chiudere ogni discorso per evitare la retrocessione, a patto di non perdere la concentrazione.

PALLA A DUE

Ioannis Kastritis regala una sorpresa in avvio inserendo Anticevich in quintetto base anche se l’esperimento durerà poco. A fargli posto è Assui con Alviti che torna in posizione di ala piccola. Valli mette qualità nel quintetto con un trio di esterni formato da Pangos, Green e Pullen; i tre ex (De Nicolao, il rientrante Woldetensae ed Egbunu) sono nella seconda unità.

LA PARTITA

Q1 – Varese si presenta con due canestri cui replica subito Pullen. Il match di Anticevich finisce dopo 3′ con due falli consecutivi su Zubcic ma Assui è nato pronto e dà subito un buon contributo. Napoli non sbaglia mai al tiro ma concede divrse palle perse che aprono il contropiede della OJM, abile a sfruttare la situazione. Kastritis alterna i pivot con Kao meglio di Tyus, poi il finale di quarto è firmato da Hands: tripla da 9 metri e schiacciata rovesciata in contropiede per il 20-26.

Q2 – Napoli resta vicina nelle prime battute del secondo periodo, poi però Varese prende il volo. Kao stoppa tutto e blinda l’area, Librizzi carica le triple e anche Mitrou Long trova più gloria che pernacchie. Nel momento migliore la OJM tocca il +15 anche se i campani limano subito il distacco senza tuttavia riuscire a ricucire per davvero. Hands dopo aver rifiatato, stoppa subito la reazione campana, poi arrivano un gioco da tre punti di Mitrou e una schiacciata di Kao. Un +12 cui replica sulla sirena il solito Pullen cui Alviti concede troppo spazio: 41-50.

Q3 – Al rientro in campo Varese deve evitare di bruciare il margine di vantaggio e ci riesce perché trova punti da tante mani diverse: segnano Assui, Hands e Mitrou Long e così Napoli si trova sotto di 16. De Nicolao cerca la rubata su Hands toccandogli la palla, l’americano la riprende nella sua metà campo, il play veneto protesta e si becca il tecnico che, sommato a un antisportivo precedente, significa espulsione. Ma come spesso avviene, al posto di capitalizzare, la OJM ha una flessione: Wolde e Green riavvicinano Napoli colpita però da Librizzi, Hands e Tyus. Dopo il massimo vantaggio (+17) arriva la sirena sul 62-75.

IL FINALE

I primi 2′ trascorrono veloci senza particolari sussulti, poi Hands si fa fregare due volte palla e regala un misto di parolacce e paure ai tifosi biancorossi. Napoli si fa viva intorno ai 10 punti di distacco però la OJM mette un argine con il solito Librizzi, imprendibile, e con Hands che da 3 è una sentenza. Ci prova Green ma stavolta anche Bradford si rende utile dall’arco, poi due slalom vincenti di Mitrou e Hands consolidano il margine mentre i biancoazzurri sprecano due palle recuperate con passaggi lunghi e gettati al vento. Perderla, a questo punto, diventa impossibile: un passaggio di Alviti intercettato regala a Napoli l’ultimo sussulto ma non basta. La sirena suona sull’87-97 e vuol dire un gran pezzo di salvezza.

NAPOLIBASKET – OPENJOBMETIS VARESE 87-97

(20-26, 40-51; 62-75) NAPOLI: Pangos 7 (0-4, 1-2), Pullen 23 (3-9, 5-6), Green 24 (5-6, 4-7), Zubcic 10 (3-6, 1-3), Totè 9 (3-7, 0-1); Treier (0-1 da 3), De Nicolao 4 (0-1, 1-1), Woldetensae 6 (2-3, 0-1), Saccoccia, Egbunu 4 (2-2). Ne: Mabor Dut. All. Valli.

VARESE: Mitrou Long 18 (6-11, 1-2), Hands 29 (3-9, 4-7), Alviti 8 (1-2, 2-5), Anticevich, Akobundu Ehiogu 6 (3-4, 0-1); Bradford 5 (1-1, 1-3), Tyus 4 (2-3), Anticevich, Librizzi 20 (2-2, 3-5), Esposito (0-1), Assui 7 (2-2, 1-4). Ne: Avvinti, Fall. All. Kastritis.

ARBITRI: Rossi, Paglialunga, Capotorto.

NOTE. Da 2: N 18-38, V 20-35. Da 3: N 12-22, V 12-27. Tl: N 15-20, V 21-24. Rimbalzi: N 28 (7 off., Totè 9), V 30 (7 off., Akobundu 6). Assist: N 18 (Green 5), V 10 (Mitrou Long 3). Perse: N 14 (Pangos 5), V 16 (Hands 7). Recuperate: N 6 (Pullen 3), V 6 (Hands 2). 5 falli: Woldetensae. F. antisportivo: De Nicolao (4.40). F. tecnico: De Nicolao (24.13 – Espulsione), Toté (39.12).

CLASSIFICA: Trapani, V. Bologna, Brescia 36; Trento 34; Milano, Trieste, Reggio Emilia* 32; Venezia, Tortona 28; Sassari 22; Treviso 18; Cremona, VARESE*, Napoli* 16; Scafati* 12; Pistoia 10.

* una partita in più