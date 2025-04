Novella Ciceroni: “L’approvazione del Piano del traffico è un ostacolo alla nostra visione di città”

Obiettivo Saronno e le due civiche che sostengono la candidatura di Novella Ciceroni a sindaca di Saronno non hanno gradito l’approvazione del Pgtu, il Piano generale del traffico urbano a cui questa mattina il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha dato l’ok definitivo.

«Apprendiamo dalla stampa locale che il Commissario straordinario Antonella Scolamiero, certamente nel rispetto del suo ruolo tuttavia contrariamente a quanto richiesto un mese fa da più di una forza politica, ha approvato il Pgtu – scrivono in una nota diffusa a poche ore dalla notizia dell’approvazione – La coalizione civica indipendente costituita da Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura, che supporta la candidatura di Novella Ciceroni, ritiene che questo fatto sia quantomeno inusuale sia perché il Pgtu è un documento fortemente politico, che certamente non ha l’urgenza di essere approvato da un Commissario prefettizio in tre mesi di mandato, sia perché l’approvazione avviene all’indomani della consegna formale del nostro programma amministrativo: avendo il Pgtu validità di due anni, potenzialmente può influire, influenzare e rallentare la sua realizzazione».

«L’approvazione di questo Pgtu può essere un ostacolo alla nostra visione di città – dicono le tre civiche – Non abbiamo intenzione di accettarlo integralmente nei suoi contenuti: ci attiveremo per una sua revisione che ci permetta di agire in accordo alle nostre proposte per lo sviluppo della città descritte nel programma elettorale».