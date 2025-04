Nuovo logo del Varese, ecco le tre opzioni da votare

Aria di rinnovamento in casa Varese Calcio. Non tanto sotto l’aspetto tecnico ma di restyling. Oggi – mercoledì 23 aprile – la società ha svelato le tre opzioni per i nuovi loghi del club, comunicando anche il ritorno al passato sotto il nome di Varese Football Club.

I tre stemmi verranno votati nei prossimi giorni, anche in occasione della gara di domenica 27 aprile contro la Cairese al “Franco Ossola” e quello che riceverà il maggior numero di preferenze diventerà il nuovo simbolo della società.

LE TRE PROPOSTE:

IL COMUNICATO:

La scorsa settimana il Città di Varese ha annunciato l’avvio di un percorso di restyling della propria identità visiva, a partire dal logo ufficiale. Un’evoluzione che guarda al futuro, rimanendo fortemente ancorata alla storia e ai valori che da sempre contraddistinguono il club.

Sono ora disponibili le tre proposte di nuovo logo che i tifosi biancorossi sono invitati a votare. Vi inviamo le grafiche corredate da una spiegazione dettagliata.

Le votazioni saranno ufficialmente aperte alle ore 15 di oggi mercoledì 23 aprile sui canali social del Città di Varese e cliccando sul link https://bit.ly/vareseFC.

Inoltre, sarà possibile esprimere la propria preferenza domenica 27 aprile allo Stadio Franco Ossola, in occasione della gara di campionato Varese-Cairese. Il termine ultimo per votare è fissato per il giorno 28 aprile.

Il percorso di rinnovamento dell’identità del club comprende anche un ritorno alle origini nel nome: la società assumerà la denominazione storica di Varese Football Club. Un cambiamento che celebra il passato, vive il presente e costruisce il futuro. Insieme.