“Obiettivo Bambini”: al Verbania di Luino l’infanzia raccontata dagli scatti di Franco Beretta

Il Comune di Luino, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amici del Piccio e lo Studio CAOS, presenta la mostra fotografica “Obiettivo Bambini” di Franco Beretta, accompagnata dai testi poetici di Simonetta Caligara, in esposizione a Palazzo Verbania dal 3 al 25 maggio 2025.

L’esposizione, a cura di Loredana De Pace (Studio CAOS), sarà inaugurata sabato 3 maggio alle ore 17 con un aperitivo e la lettura pubblica delle poesie di Caligara. L’ingresso è libero e la mostra sarà visitabile dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il progetto fotografico proposto da Beretta nasce dalla volontà dell’autore lombardo di raccontare il mondo dell’infanzia nella sua semplice serenità. Lo fa servendosi di immagini che ha realizzato nel corso degli anni da fine street photographer che sa cogliere, con sensibilità, gesti ed emozioni del mondo dell’infanzia.

La raccolta che ne consegue denota la capacità dell’autore di seguire con grande coerenza il medesimo filo conduttore: l’intenzione di mostrare i bambini, protagonisti della loro crescita, con la gioia della scoperta e del gioco, con le espressioni di sorpresa e i momenti condivisi, curiosi e divertenti, con i giochi e le abitudini, con i sorrisi e la “guanciotte” tenere. Le immagini in mostra sono accompagnate dai testi poetici di Simonetta Caligara, autrice che compone le sue opere in un raffinato ed emozionante dialetto milanese accademico e in italiano. L’esposizione è pensata anche come un dialogo fra le fotografie di Beretta e stampe vintage tratte dagli archivi personali del fotografo e dell’autrice dei testi poetici. Accompagna l’esposizione un catalogo che contiene alcune immagini inedite pubblicate esclusivamente per l’occasione. La pubblicazione, voluta dal Comune di Luino, è a cura di Loredana De Pace, la grafica è di Chiara Mussini.

In merito all’esposizione l’Assessore alla Cultura del Comune di Luino, dott.ssa Serena Botta, sottolinea: “Siamo felici di ospitare l’esposizione Obiettivo Bambini perché ci invita a riflettere sul tema dell’infanzia, età bella e fragile. Attraverso il bianco e nero delle sue immagini, l’artista restituisce ai piccoli protagonisti il loro diritto ad essere innocenti in un mondo che non lascia spazio alla fantasia. Spesso, in alcuni Paesi più di altri, l’infanzia finisce troppo presto. Grazie a questa mostra possiamo capire effettivamente che cosa sia il mondo dei piccoli al netto di quello degli adulti, molto spesso deleterio: un universo fatto di stupore, emozioni autentiche e voli di immaginazione. La vita sarebbe nettamente migliore se ogni ‘grande’ riuscisse a conservare un po’ di questo bagaglio emozionale”.

Info: infopoint@comune.luino.va.it; cultura@comune.luino.va.it