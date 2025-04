Obiettivo vittoria: gli Skorpions all’arrembaggio dei Pirates

La nona settimana della Italian Football League si preannuncia ricca di emozioni. Dopo la sconfitta di Ferrara che ha ridimensionato le ambizioni playoff degli Skorpions, i ragazzi di coach Billy Volek torneranno in campo domenica 13 aprile (ore 14.30) per affrontare la trasferta in Liguria contro i Pirates.

Pirates – Skorpions

Serve una risposta di carattere agli Skorpions per riprendere la via della vittoria e riprovare a tornare in corsa per i playoff. Il record stagionale di McClure e compagni è ora di 2-4 e servirà un finale di stagione in crescendo per qualificarsi alla post season. Serve partire con un arrembaggio convincente contro i Pirates, fanalino di coda del girone assieme ai Marines Lazio con una sola vittoria. Si tratta del primo incrocio stagionale tra le due formazioni, ci si aspetta una prestazione convincente da parte degli Skorpions, una vera reazione caratteriale.

Dove vedere le partite

Tutti gli incontri della Italian Football League saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della FIDAF, FIDAF TV. Le partite saranno disponibili in modalità pay-per-view, per permettere agli appassionati di seguire ogni azione anche a distanza.