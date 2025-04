Operazione antidroga nei boschi di Tradate: trovate dosi di stupefacenti nascoste nella vegetazione

Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine è stata condotta nel pomeriggio di lunedì 7 aprile nell’area boschiva limitrofa al Parco Pineta di Tradate, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, coordinato dalla Squadra Mobile della Questura di Varese, ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato di Varese, supportati dalla Squadra Cinofili di Milano, dal Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”, dai Carabinieri della Tenenza di Tradate e dalle Polizie locali di Tradate e Venegono Superiore.

Le operazioni si sono concentrate sul monitoraggio delle zone boschive e sul controllo delle principali arterie viarie, interne ed esterne al Parco. Nel corso dei controlli sono stati fermati 52 veicoli e identificate 89 persone.

Due i casi più rilevanti: un uomo, con precedenti, è stato denunciato per aver violato un foglio di via obbligatorio emesso dal Comune di Tradate; un altro è stato segnalato all’Autorità amministrativa dopo essere stato trovato in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish.

Durante la perlustrazione dell’area boschiva, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di sostanze stupefacenti, nascoste nella vegetazione presumibilmente da pusher attivi nella zona. È stato inoltre individuato e smantellato un bivacco utilizzato per la preparazione e lo spaccio della droga, completo di una postazione per il pernottamento.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati legati al traffico di droga nei boschi dell’area varesina, che da tempo rappresentano un punto critico per le attività di spaccio.