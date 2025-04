Opportunità per il terzo settore: i bandi 2025 tra sport, cultura, inclusione e sostenibilità

Progetti culturali e di impatto sociale, valorizzazione del patrimonio artistico, rafforzamento dei servizi alla persona, sono solo alcune delle iniziative all’interno dei bandi promossi dalle associazioni per il 2025/2026.

In collaborazione con CSV Insubria (Centro dei Servizi per il volontariato di Varese e Como), sono stati raccolti alcuni dei prossimi bandi in scadenza e che riguardano svariati temi. Dallo sport, all’inclusione sociale, all’ambiente fino ad arrivare ai diritti della persona, con un focus sulla violenza e stereotipi di genere.

Tra i primi in scadenza si trovano quelli di Regione Lombardia, rivolti ad ASD e SSD, per sostenere le attività sportive ordinarie con contributi fino a 5.000 euro e il Bando “Avviso Unico Cultura 2025“, con una dotazione complessiva di oltre 5 milioni di euro, che mira invece a supportare progetti culturali in ambito educativo e cinematografico – qui per maggiori dettagli

Sempre in ambito culturale, la Fondazione Comunitaria del Varesotto propone contributi fino a 450.000 euro per iniziative culturali e sociali innovative – qui per maggiori dettagli

Grande interesse è stato posto anche sui diritti della persona, con numerosi progetti per il contrasto della violenza di genere e delle manifestazioni su stereotipi oltre a un supporto a favore di giovani, donne e persone con background migrator, al fine di favorire l’inclusione all’interno della società.

Infine, è stata rivolta un’attenzione alla rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio artistico, con contributi superiori a un milione di euro per il supporto di iniziative legate allo sviluppo sostenibile, riduzione delle disuguaglianze educative e benessere pediatrico.

Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina di CSV Insubria e del portale nazionale CSVnet, che raccolgono bandi aggiornati e risorse per il Terzo Settore.

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it