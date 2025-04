Ottant’anni dalla Liberazione: resistenza e pace nelle voci dei ragazzi di Sesto Calende

Per l’anniversario degli ottant’anni dalla “caduta del fascismo” (intesa come la fine della guerra civile e la resa della Repubblica Sociale Italiana, perché il governo Mussolini fu deposto la notte del 24 luglio del 1943 con l’ordine Grandi) e dalla Liberazione dall’occupazione nazifascista in Italia, Sesto Calende, insieme ad Anpi, promuovono già questo fine settimana una serie di iniziative pubbliche che si intrecciano col tema della pace e e della democrazia coinvolgendo le scuole e gli studenti della città del Basso Verbano.

Venerdì 11 aprile: corteo per la pace

La prima delle iniziate è prevista per venerdì 11 aprile. Alle 10 gli alunni delle classi finali di tutte le scuole di Sesto Calende parteciperanno a una marcia simbolica fino a Piazza Garibaldi con partenza dal cortile della scuola “Bassetti”. Attraverso canti, letture e messaggi, i ragazzi porteranno in piazza un invito alla pace.

Sabato 12 aprile: il ricordo del murales

Il giorno seguente, sabato 12, sempre alle 10, sempre alla “Bassetti”, sarà invece posizionata un’opera in ceramica dell’artista Giovanni Chinosi che riproduce del murales realizzato nel 1995 dagli studenti della scuola per celebrare la Resistenza. Opera cancellata cancellato nel 2014 (nella foto copertina l’ingresso della scuola quando ancora il murales era visibile). Al ricordo del murales parteciperanno anche alcuni ex studenti coinvolti nel progetto originale e ragazzi delle scuole attuali, a sottolineare il valore della memoria come responsabilità collettiva. Durante la cerimonia verranno letti estratti del discorso tenuto da Franco Bellingeri nel 2014, dedicato alla Liberazione dal nazifascismo.

Venerdì 25 aprile – Le celebrazioni per la Festa della Liberazione

Le commemorazioni ufficiali del 25 aprile inizieranno alle 9:15 con la messa all’Abbazia di San Donato, seguita dalla deposizione di una corona in onore dei caduti, accompagnata dal Corpo Musicale “G. Colombo”. Alle 11, in Piazza De Cristoforis, si terrà la cerimonia istituzionale con gli interventi delle autorità e dell’Anpi, seguiti da una riflessione storica a cura dello studioso Biagio Goldstein Bolocan dal titolo “Resistenza, Libertà, Democrazia. La cerimonia si concluderà con un’esibizione del Coro Alpino Sestese.

In caso di maltempo, gli eventi previsti all’aperto si terranno nella sala consiliare del municipio sestese.