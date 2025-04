Parto in auto nel cortile dell’ospedale di Gallarate: mamma e figlia soccorse dai sanitari del PS

Un parto in auto nel cortile dell’ospedale di Gallarate. Il lieto evento è avvenuto la scorsa notte attorno a mezzanotte e trenta: ad assistere mamma e bambina un infermiere del pronto soccorso, allertato della presenza di una donna con la neonata.

La vettura, arrivata nel piazzale del PS, era un Suv con a bordo una donna in fase di travaglio. Prima la macchina è stata fatta parcheggiare, dagli operatori, nella camera calda, per agevolare le operazioni di presa in carico. Durante le fasi di spostamento sulla barella della donna, i sanitari si sono resi conto che la bimba era già nata.

Madre e figlia sono stati subito condotti in sala rianimazione dove sono stati rilevati i parametri che erano stabili. La donna, però, appariva molto provata.

Nel frattempo, dall’ostetricia è arrivato il personale di sala parto che ha tagliato il cordone ombelicale e poi sfilato la placenta. Un attimo di tensione per un principio di emorragia, subito gestito con professionalità dalle ostetriche. Superato il problema, la bimba è stata attaccata al seno della madre e si è quietata.

Così mamma e figlia sono state trasferite in ostetricia: un fuori programma inatteso per gli operatori del PS. Un lieto evento gestito grazie a un perfetto gioco di squadra.