Pasqua mondiale a Imola, Rovera vuole esaltare i tifosi della Ferrari

Il FIA WEC fa tappa a Imola e, come gli altri piloti tricolori, anche Alessio Rovera tiene a ben figurare in modo particolare nella gara italiana inserita nel calendario del Mondiale Endurance. Nella serie iridata il pilota di Varese gareggia con la Ferrari 296 del team AF Corse impegnata in categoria LMGT3 in squadra con il francese François Heriau e lo statunitense Simon Mann.

La rincorsa mondiale della Ferrari numero 21 è iniziata con un quinto posto in Qatar, risultato buono ma nulla più in ottica classifica; il cammino comunque è molto lungo e prevede soprattutto la 24 Ore di Le Mans come gara principale non solo per il prestigio (vincere quella conta, forse, più del titolo assegnato a fine anno) ma anche per i punti assegnati in grande quantità.

A Imola si corre invece sulla distanza delle 6 Ore con semaforo verde previsto alle 13 del giorno di Pasqua, piatto forte di un fine settimana a tutta velocità sul circuito romagnolo che ha preso il via venerdì mattina con la prima sessione di libere. In pista ci sono 36 vetture equamente suddivise tra i prototipi della classe regina, le cosiddette Hypercar, e le vetture Gran Turismo tra le quali c’è la 296 di Rovera.

Inutile dire che tutte le vetture del Cavallino Rampante sono guardate in modo speciale a Imola, che dista meno di 90 chilometri da Maranello ed è intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Le tre Hypercar Ferrari hanno dominato in Qatar (vittoria per la #51 di Fuoco-Molina-Nielsen davanti alla #83 privata e alla #50): ripetersi è molto difficile ma è chiaro che l’obiettivo sia quello di portare in cima al podio almeno una delle vetture. Tra le GT c’è incertezza: Corvette ha vinto all’esordio davanti a McLaren, Bmw e Mercedes: anche per questo non manca una certa pressione sulle spalle di Rovera e soci.

«Quello di Imola è uno dei miei circuiti preferiti – spiega Rovera alla vigilia – e spero di trovare tanti tifosi: non vedo l’ora di correrci e di ripagare i fans con un risultato di rilievo. Sarebbe utile anche per rilanciarci nell’ottica della classifica del Mondiale».