“Per sempre”: lo spettacolo teatrale a Varese tratto dal romanzo di Susanna Tamaro

Il Gruppo della Terza Età della Parrocchia di San Carlo, in collaborazione con l’Associazione Me.tro e il movimento “Insieme con Amicizia”, organizza lo spettacolo teatrale “Per sempre”, tratto dall’omonimo romanzo di Susanna Tamaro. L’evento si terrà il 5 aprile alle ore 15:00 presso il Salone Parrocchiale di Via Giannone, 11 a Varese.

La regia dello spettacolo è affidata a Gaetano Giovi, che sarà anche interprete insieme a Chiara Merlotti nei ruoli principali. Tra i personaggi troviamo Matteo e Betsabea, figure centrali nella narrazione della Tamaro, che affronta temi profondi e universali come l’amore, il dolore e il senso della vita.

La compagnia teatrale condotta da Gaetano Giovi è peralro reduce de due veri e propri successi in termini di rappresentazioni teatrali in città che hanno fatto segnare in tuto esaurito l’8 di febbraio scorso a Palazzo Estense con “Al di qua del muro” e alla Sala Kolbe con “Memorie di Adriano”.

A seguire, ci sarà un dibattito dal titolo “L’alcolista: vittima o carnefice?”, un momento di riflessione e confronto su una problematica sociale di grande rilevanza.

L’evento rappresenta un’importante occasione culturale e sociale per la comunità, unendo teatro e dibattito in un contesto di approfondimento e condivisione.