“Percorso democratico” è la lista civica che sostiene la candidatura di Augusto Airoldi

Si chiama “Percorso democratico” la nuova lista civica che sostiene la candidatura dell’ex sindaco Augusto Airoldi, per proseguire in un programma interrotto dallo scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

«Il nome racconta già molto di ciò in cui crediamo – spiegano i promotori della lista – Percorso, perché amministrare una città significa costruire un cammino collettivo, fondato su partecipazione, responsabilità e ascolto. Una parola che per noi esprime concretezza: un percorso richiede tempo, metodo e coerenza. Democratico, perché ci riconosciamo in una visione aperta, concreta, inclusiva: una democrazia che si esercita ogni giorno, non solo con una scelta sulla scheda, ma in ogni decisione condivisa che riguarda il presente e il futuro della città».

«Siamo un gruppo di cittadine e cittadini con storie diverse, uniti dalla volontà di proseguire il lavoro avviato dall’amministrazione Airoldi. Vogliamo sostenere la competenza di chi conosce le sfide della città e sa affrontarle con serietà. Ci impegniamo per una Saronno inclusiva, vivace, sostenibile, dove i quartieri siano luoghi da vivere, e le scuole presidi fondamentali di educazione, cura e comunità. Mettiamo al centro del nostro impegno l’idea della città pubblica dove gli spazi sono dei cittadini che la abitano: una città viva, una città che educa, una città che sappia rispondere ai bisogni dei cittadini più in difficoltà, una città culturalmente ed economicamente vivace che ascolta e dà voce».

Citando l’antropologa Margate Mead (“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e convinti possa cambiare il mondo. Infatti, è l’unico modo in cui è sempre successo”) i promotori della lista Percorso democratico sottolineano il ruolo della partecipazione: “«Crediamo in una politica che non cerca scorciatoie né slogan, ma che mette al centro la crescita reale delle persone, a partire dai più giovani, dalle famiglie, dai più fragili, dalla cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. Per tutto questo siamo in campo, per la nostra Saronno».