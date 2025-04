Percorso netto e medaglia d’oro: il trionfo di Alessio Arancio nel tricolore Under 17

Secondo titolo italiano nel giro di poche settimane per Alessio Arancio, il 17enne lottatore specializzato nella greco-romana originario di Fagnano Olona e tesserato per la Brescia Lotta. L’atleta varesotto a fine marzo aveva conquistato il tricolore tra gli Under 20 (limite dei 67 Kg) e ora si è ripetuto nella classe di età Under 17 (limite dei 65 Kg) dove era il classico favorito.

Sui tappeti del PalaPellicone di Ostia, Arancio ha dominato la scena: l’atleta di Fagnano ha disputato quattro incontri e li ha vinti tutti o per schienamento (l’equivalente del KO nel pugilato) o per manifesta superiorità tecnica. Un cammino che ha portato Alessio a vincere per la terza volta il titolo italiano Under 17, quarto in totale contando anche il recente “scudetto” Under 20.

Risultati che hanno spinto la Lotta Brescia al secondo posto della classifica a quadre e che fanno di Alessio Arancio uno dei giovani talenti di interesse nazionale. Il fagnanese è infatti già inserito nel giro azzurro di una disciplina che – va ricordato – è parte del programma olimpico e quindi è particolarmente rilevante.

Oltre alla medaglia d’oro di Arancio, il Varesotto porta a casa un secondo podio dall’appuntamento tricolore di Ostia. Il giovane Maikol Bregu, portacolori del Kokoro Dai Cairate (la società dove ha iniziato a lottare anche Alessio Arancio) ha ottenuto una preziosa medaglia di bronzo nella categoria dei 45 chilogrammi (oro a Davide Servedio dell’Angiulli Bari).