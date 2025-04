Picchia e abusa di una ragazzina di 14 anni, arrestato a Busto Arsizio un 21enne

È accusato di violenza sessuale su minore e lesioni un 21enne di origini nordafricane, residente a Rozzano (Milano), arrestato ieri sera (lunedì 14 aprile) dalla Polizia locale di Busto Arsizio in flagranza di reato.

Secondo quanto ricostruito il 21enne ha picchiato e abusato di una ragazzina di 14 anni, anche lei di origini straniere, residente nel circondario bustocco. I due si sono conosciuti sui social. A distanza il ragazzo sembrava gentile, complimenti, carinerie, un corteggiamento via internet che ha convinto la vittima ad accettare un vero appuntamento.

Si sono incontrati nel pomeriggio di martedì a Busto Arsizio. Una passeggiata, qualche giro, sino a quando il 21enne ha portato la 14 enne in un’area dismessa di via Vercelli, dietro la stazione Ferroviaria dello Nord. E lì ha cominciato a picchiarla e usarle violenza. La ragazzina ha gridato disperata, chiedendo aiuto, sino a quando, per fortuna, una residente in zona l’ha sentita e ha chiamato il 112.

Sul posto è arrivata in pochi minuti una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti hanno trovato il 21enne ancora addosso alla vittima, intento a picchiarla. All’istante, d’intesa con l’autorità giudiziaria e sono scattate le manette. La 14enne è stata accompagnata in ospedale, per lei una lunga prognosi. Il 21enne, che ha continuato ad essere aggressivo anche con gli agenti, è stato portato in carcere a disposizione del Gip per la convalida dell’arresto.