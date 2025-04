Piede d’Oro a Brebbia, Pisani e Spalenza battono tutti nella Stramulino

Come accaduto alla Arsalonga dello scorso 6 aprile, anche alla Stramulino disputata a Ronchee di Brebbia nella mattinata di domenica 27 aprile il gradino più alto del podio è condiviso da Federico Pisani (primo tra gli uomini) e Debora Spalenza (vincitrice in campo femminile).

Pisani (Team Attiva Salute) e Spalenza (Orecchielle Garfagnana) non hanno avuto rivali sugli 8,8 chilometri disegnati sui saliscendi nervosi e sui tratti di sterrato che caratterizzano la gara allestita dalla Polisportiva Roncherese. La pioggia non ha dato particolare fastidio e dopo qualche goccia ha lasciato spazio a qualche raggio di sole per quella che è stata la 23a edizione della prova brebbiese, una delle più longeve aderenti al Piede d’Oro.

Tra gli uomini Pisani ha concluso la gara in 32.37 e si è lasciato alle spalle a quasi 2′ Luca Ponti (Atletica 3V) e Guglielmo Fanchini (Arcisate) separate da pochi metri. Simone Carlo Prina (Arsaghese) ha vinto lo sprint per la quarta piazza su Luca Ghiringhelli che ha completato la top 5. Tra i migliori dieci anche Francesco Piccinelli (Atl. Verbano), Antonio Vasi (Cardatletica), Paolo Negretto (Valbossa) e Mattia Macchi (Joint Running Club).

Per Debora Spalenza la Stramulino ha il valore del poker visto che ha fatto suoi tutti gli ordini di arrivo del Piede d’Oro 2025. A Brebbia l’atleta di classe 1997 ha staccato di 1’30” Ilaria Bianchi (La Recastello Radici) e di oltre 2′ Elena Soffia (Cassano Magnago). Vicinissime la terza e la quarta classificate: Elisabetta De Zulian (Arcisate) ha anticipato di 3″ Martina Menegotto (Valbossa). A seguire Maria Chiara Bertin, Marta Gioia (Joint), Paola Turriziani (Runner Varese), Simona Ferraro (Campus Varese) e Silvia Ceresa (Mezzanese).

La Stramulino ha visto di nuovo una partecipazione numerosa con circa 300 iscritti al via dal parco giochi della frazione Ronchee. Di questi 140 circa erano gli iscritti alle varie graduatorie del Piede d’Oro che dà appuntamento per il prossimo 4 maggio quando si disputerà il “Trofeo Città di Malnate”.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza)

4 maggio: Malnate – Città di Malnate

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate

6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

PIEDE D’ORO 2025 – Tutti gli articoli di VareseNews