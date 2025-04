Pier Silvio Berlusconi e MFE: crescita, dividendi e strategie paneuropee

Il 2024 si è chiuso con risultati molto positivi per MFE-MediaForEurope, la holding che controlla Mediaset e Mediaset España, sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi. L’anno ha visto una solida crescita degli utili, un aumento del dividendo e un rafforzamento della posizione azionaria nel gruppo tedesco Prosiebensat.1. Nonostante una svalutazione contabile legata proprio alla partecipazione nella società tedesca, i numeri approvati dal consiglio di amministrazione raccontano di un’azienda solida e proiettata verso un futuro di maggiore integrazione a livello europeo. Di seguito, un’analisi dei principali sviluppi.

Bilancio 2024: ricavi in crescita e utile netto positivo

Il bilancio 2024 approvato da MFE conferma un anno di performance economico-finanziarie solide. I ricavi consolidati sono aumentati del 4,9% attestandosi a 2,9 miliardi di euro, mentre l’utile netto adjusted ha raggiunto i 266,1 milioni di euro, con una crescita del 27,2% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, a livello contabile, il risultato netto di competenza del gruppo è sceso a 137,9 milioni, a causa di una svalutazione “non cash” di 128,2 milioni sulla partecipazione in Prosiebensat, avvenuta dopo l’accordo tra la società tedesca e il fondo General Atlantic. Questa svalutazione, seppur rilevante sul piano contabile, non ha avuto impatto sulla liquidità dell’azienda. In ogni caso, il risultato operativo adjusted è di 370 milioni di euro.

Dividendi in aumento e segnale di fiducia agli azionisti

Uno degli elementi più significativi del bilancio è l’incremento dell’8% del dividendo, che passa da 0,25 a 0,27 euro per azione. Si tratta di una cedola che equivale a una distribuzione complessiva di circa 151,5 milioni di euro, superiore all’utile netto reported, con un payout ratio del 110%. Negli ultimi cinque anni, MFE ha distribuito oltre 905 milioni di euro in dividendi, equivalente a circa il 43% della sua capitalizzazione di mercato. Questo aumento rappresenta un segnale di solidità e fiducia da parte del management, oltre a un riconoscimento per gli azionisti, in un contesto competitivo in cui anche i grandi player OTT, come Netflix, iniziano a raccogliere pubblicità nel mercato generalista.

Strategia europea: il rafforzamento su Prosieben

Il 2024 ha visto anche un’accelerazione nella strategia paneuropea di MFE. La holding ha infatti superato la soglia del 30% nel capitale di Prosiebensat.1, arrivando al 30,09%, grazie anche a un accordo con un azionista della società tedesca. Questo traguardo ha permesso a MFE di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto al prezzo minimo di legge (5,74 euro per azione), senza fissare un obiettivo minimo di partecipazione.

Il CFO Marco Giordani ha sottolineato come l’intento dell’operazione sia ottenere una maggiore flessibilità futura e un peso più rilevante nelle decisioni strategiche di Prosieben, elemento cruciale per la visione industriale europea di Pier Silvio Berlusconi. L’ingresso più incisivo nel capitale del broadcaster bavarese rappresenta infatti un tassello importante nella costruzione di un polo televisivo continentale.

MFE: una strategia chiara e ambiziosa

Pier Silvio Berlusconi guida MFE con una strategia chiara e ambiziosa, che punta non solo alla solidità dei conti e alla generosità verso gli azionisti, ma anche a una progressiva espansione europea. Il rafforzamento in Prosieben e l’incremento dei dividendi sono segnali tangibili di una visione industriale di lungo periodo, che mira a consolidare MFE come protagonista nel panorama dei media europei. Con una struttura finanziaria solida e uno sguardo proiettato oltre i confini nazionali, il 2025 si preannuncia come un anno di ulteriore consolidamento per il gruppo.