Pierre D’Alfonso presenta a Materia “Via da Milano”: il trekking sostenibile si muove in treno

«Sono arrivato a 400 itinerari mappati», dice Pierre D’Alfonso. Della sua passione avevamo parlato un anno fa esatto: il suo canale “Viadamilano” ha avuto grande successo, con la proposta di trekking pensati per raggiungere i luoghi intorno a Milano usando treni (pe rlo più) o altri mezzi pubblici.

Il nome “Viadamilano” ha un che di liberatorio, la fuga dalla città. Ma insieme contiene anche l’idea proprio di vivere dentro la città, sfruttando le capacità delle connessioni ferroviarie per raggiungere la Brianza, le Prealpi o la Valtellina, l’Oltrepo o persino il mare.

E non solo: nel grande “catalogo” che Pierre ha creato ci sono anche itinerari suburbani, a volte poche fermate di metropolitana o treno del Passante. «A mezz’ora da Milano», come dicono altri influencer. Ma qui non è mezz’ora di auto su una superstrada, che poi si trasformano i. un’ora di coda al rientro la domenica sera.

La prospettiva di usare il mezzo pubblico sa essere anche liberante. Perché in treno si può leggere, riguardare le foto, fare le stories dell’itinerario. Anche se D’Alfonso – da costante viaggiatore sui treni lombardi – non manca di sottolineare che «servirebbe più qualità per incentivare l’uso anche turistico».

Il suo catalogo degli itinerari è diventato molto ricco: ci sono molte escursioni negli immediati dintorni di Milano, in particolare nella Brianza “verde”, raggiungibile con la linea locale del “Besanino” e anche con la trasversale Lecco-Como. Pressoché da ogni stazione si può scoprire una gita, come quella della Val Pegorino, appoggiandosi alle stazioni di Besana Brianza e Macherio-Canonica, andando alla scoperta di paesaggi inaspettati e anche di testimonianze architettoniche preziose, come la Rotonda di Tregasio progettata dal Cagnola. O le antichissime chiese della Lomellina.

C’è il Piemonte: quello a due passi come il Novarese e l’Ossola raggiungibili con i treni della Milano-Domodossola, quello un po’ più in là, come il Canavese accessibile con i treni per Ivrea. O ancora il Canton Ticino, grazie alle connessioni del treno Tilo. C’è la Liguria più vicina e quella più lontana, fino alla Val Roja, la deliziosa valle oggi in territorio francese, dove si passa dalle atmosfere liguri alla lingua d’Oltralpe, dagli ulivi alle conifere del col di Tenda. Anche in Costa Azzurra ci sono diversi percorsi interessanti, come il “sentiero di Nietzsche“.

E dove non c’è la ferrovia, c’è spesso la memoria delle ferrovie passate: sono diversi gli itinerari su linee dismesse, divenute sentieri o ciclabili. Alcune piuttosto note, altre meno conosciute, come la vecchia ferrovia lungo il fiume Nera.

La Brianza Verde nei dintorni di Besana

Il successo del canale ha creato nuove opportunità per D’Alfonso, che pure fa convivere questo impegno con il suo lavoro di docente. «Sto collaborando con realtà come Patagonia sullo sport outdoor non performante, ho in cantiere poi alcuni articoli per percorsi di trekking ferroviario» spiega. Intanto continua a girare: «Faccio escursioni intorno a Milano al martedì e al giovedì, al sabato e alla domenica giri più impegnativi».

In mezzo anche le vacanze, che ovviamente sono anche occasioni per nuovi percorsi. Così ad esempio nell’estate 2024 ha sperimentato un viaggio bici più treno tra Romania e Serbia: se in alcuni casi le frontiere sono invalicabili per i treni (molte linee un tempo internazionali sono oggi limitate a percorsi interni), la bici diventa lo strumento per connettere.

D’Alfonso a una manifestazione contro Pedemontana in Brianza

Nell’ultimo anno D’Alfonso si è anche mobilitato per esprimere la sua contrarietà all’autostrada Pedemontana, che attraverserà la “Brianza verde”, intaccando le zone collinari che ancora offrono paesaggi nati da secoli di lavoro dell’uomo in dialogo con la natura.

Pierre D’Alfonso e “viadamilano” saranno ospiti a Materia, a Sant’Alessandro di Castronno (via Confalonieri 5), martedì 8 aprile, dalle 21. L’evento è gratuito

