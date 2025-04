Polenta & Bruscitt a Varese: l’evento solidale organizzato dal Gruppo Alpini

Sabato 12 aprile, l’iniziativa del Gruppo Alpini di Varese in piazza del Podestà per raccogliere fondi a favore dell’associazione Vharese

Sabato 12 aprile, il Gruppo Alpini di Varese organizza un evento culinario e solidale in piazza del Podestà, a partire dalle ore 11.00. Il piatto protagonista della giornata sarà la tradizionale polenta coi bruscitt. Un’occasione per gustare una specialità della cucina tipica montana e contribuire alla raccolta fondi per favorire lo sport accessibile.

L’iniziativa, che prevede un’offerta di 5 euro per chi desidera gustare il piatto sul posto e 10 euro per l’asporto, sostiene infatti all’associazione Vharese, una realtà che si occupa di attività sportive e ricreative per persone con disabilità intellettive e relazionali. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a questa causa.

Dettagli dell’evento

L’evento si svolgerà in piazza del Podestà, nel cuore della città di Varese, dalle 11.00 in poi. Chi preferisce gustare il piatto a casa può optare per il servizio di asporto, per il quale è consigliata la prenotazione anticipata tramite email (info@gruppoalpinivarese.it) o WhatsApp (3316014414).