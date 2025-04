Polenta, spezzatino e gorgonzola nel menu del pranzo solidale del CAV a Brenta

Il Parco Pubblico di Brenta, in strada Riana 6, ospita anche quest’anno il pranzo solidale organizzato dal CAV, il Centro Aiuto alla Vita del Medio Verbano. L’appuntamento è per domenica 4 maggio a partire dalle 12,30 ed è utilizzato dall’associazione per raccogliere fondi necessari alla propria attività.

Il menu, come da tradizione, sarà a base di polenta che potrà essere gustata sia con lo spezzatino di cinghiale, sia di manzo oltre che con il classico gorgonzola. Per concludere il pranzo non mancherà una golosa scelta di torte e dolci preparati dalle volontarie e dagli amici del CAV. Sarà possibile anche effettuare l’asporto mentre dopo il caffé è stato organizzato un gioco che coinvolgerà tutti i presenti. Il costo è fissato in 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini; per prenotare (entro giovedì 1 maggio) sono disponibili i numeri 328-1798411 (Lucia), 329-3958453 (Pinuccia) o 339-8580990 (Patrizia).

Una occasione di convivialità tra amici, ma anche di incontro con persone che vengono a contatto per la prima volta con questa associazione di volontariato. Il CAV si occupa di difendere e curare la vita nascente e lo fa preoccupandosi di sostenere donne in difficoltà ad accettare la gravidanza. Le mamme vengono aiutate sia con contributi economici sia con la consegna di materiali per la prima infanzia, ma anche attraverso il sostegno psicologico, l’ascolto e la condivisione.

Le sedi del CAV Medio Verbano sul territorio sono due: a Laveno Mombello in Via Verdi 18 e a Luino-Voldomino in Via Martiri della Libertà 40. Per informazioni si possono contattare i numeri di telefono 0332 667111 e 331-8541252; la e-mail di riferimento è cavlaveno@gmail.com.