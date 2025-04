Polizia e volontari all’ospedale Del Ponte: un uovo di Pasqua per i bambini e le famiglie

Ieri pomeriggio, presso il reparto pediatrico dell’ospedale del Ponte di Varese, i poliziotti della Questura e i volontari dell’ODV ANPS Varese hanno consegnato le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ricoverati, regalando non solo cioccolato ma soprattutto calore umano e vicinanza, anche a chi sta vivendo momenti di fragilità o difficoltà.

L’ODV ANPS Varese, realtà da sempre molto attiva sul nostro territorio, si distingue per la sua costante dedizione a progetti di solidarietà e inclusione, agendo in sinergia con la Polizia di Stato per essere presenza concreta e rassicurante accanto ai più deboli, ai bambini, agli anziani, alle famiglie in difficoltà.

In giornate come questa, si rinnova con forza il messaggio che la divisa non è solo simbolo di legalità e sicurezza, ma anche e soprattutto di umanità e servizio verso il prossimo.

L’incontro all’Ospedale Del Ponte è stato accolto con emozione da parte del personale sanitario, delle famiglie e, soprattutto, dai bambini, veri protagonisti di questo pomeriggio speciale.