Pompieropoli, screening gratuiti e visite guidate nel Lions day di Varese

Cultura, benessere , solidarietà e svago animano il centro città domenica 13 aprile per il Lions day di Varese. L’evento, nato per mostrare l’operato dei club Lions a favore dei bisogni della cittadinanza su scala locale e globale, in chiave bosina è un appuntamento dove i valori del lionismo vengono concretamente messi in pratica.

Dalle 10 alle 18 in Camera di Commercio ci saranno screening gratuiti e talk formativi sulla salute liberamente accessibili a tutti, attività per famiglie in via Bernascone con Pompieropoli e stand di diverse associazioni in piazza Monte Grappa. Qui, a fine giornata, una “nota di gioia” regalata a tutta la città con il concerto alle ore 17 della tribute band TriBeatles.

«L’evento promuove la cultura del volontariato e del benessere, a partire dalla prevenzione perchè ciascuno, prendendosi cura di sé, possa essere nelle condizioni di aiutare», ha detto Rosemary Contu, che ha coordinato gli 8 Lions club di Varese – più un satellite – per l’organizzazione dell’evento, presentando l’iniziativa a Palazzo Estense.

«Il programma del Lions day coglie davvero nel segno offrendo risposta al bisogno molto sentito dai cittadini di salute, screening e prevenzione», ha detto l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari citando la partecipazione di oltre 200 persone nei giorni scorsi agli screening cardiovascolari di Villa Augusta. «Fa riflettere che siano necessarie iniziative del terzo settore per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini», ha aggiunto.

LIONS DAY PER LA SALUTE

«Nel 2015, quando con il Lions day di Varese promonemmo i primi screening nei gazebo ai Giardini Estensi, vi parteciparono 20 persone, mentre l’anno scorso negli spazi più confortevoli di Camera di Commercio abbiamo registrato oltre 400 adesioni», ha detto Giovanni Cunati, presidente del Club Lions Varese Insubria ricordando come la pandemia abbia ostacolato l’attività di prevenzione.

Glicemia, Odontostomatologia, Ortopedia, Pediatria, Ecodoppler, Chirurgia Generale, Psicologia, Valutazione della Massa corporea (Bioimpedenziometria), Ipertensione, Osteopatia pediatrica sono alcuni degli screening a disposizione per il Lions day di domenica 13 aprile, cui parteciperanno anche i medici di ACRC (Associazione per la cura e la Ricerca in Cardiochirurgia).

«Quest’anno oltre agli screening su diverse patologie, proponiamo dei talk formativi della durata di 20-30 minuti ciascuno, per approfondire tematiche socio-sanitarie, grazie alla partecipazione di 14 medici, tra i quali diversi primari, del territorio. Perché anche un consiglio medico, come un esame medico, può salvare la vita», ha aggiunto Cunati.

La partecipazione ai talk, come agli screening, è libera e gratuita, ma per ragioni organizzative è possibile segnalare la propria partecipazione a questo link.

LIONS DAY PER LE FAMIGLIE

Per tutta la giornata dalle 10 alle 18 la via Bernascone diventa Pompieropoli, con le attività e le dimostrazioni proposte a grandi e piccini dall’Associazione nazionale Volontari Vigili del Fuoco. Sempre molto apprezzato dalle famiglie e dai bambini che potranno affrontare le prove di uno speciale percorso e ottenere l’attestato di Pompiere conquistato sul campo.

In piazza Monte Grappa spazio a progetti e Service Lions in essere e a supporto di realtà locali e associazioni di volontariato con gazebo e presidio informativo di diverse realtà. Tra questi Abaco/Abad, Acrc, Bullismo no Grazie, Caos, DNA, Fondazione Giacomo Ascoli, Polha, e Special Olympics, che permette a giovani con disabilità intellettive di formarsi come atleti e gareggiare a livelli internazionali.

Sarà inoltre possibile consegnare montature e occhiali usati da destinare al riciclo e ridistribuzione nei paesi in via di sviluppo (Centro Raccolta Occhiali Usati Lions).

Il piccolo Ramen, cucciolo di labrador e aspirante cane guida, sarà l’ospite speciale dello stand dedicato al Servizio Cani Guida Lions, eccellenza a livello nazionale che da Limbiate, dove il centro di addestramento ha sede, vengono assegnati ogni anno in tutt’Italia più di 50 cani a persone cieche o ipovedenti, grazie anche al supporto dei club Lions di Varese.

LIONS DAY È CULTURA

Domenica pomeriggio, grazie all’associazione La Varese Nascosta presieduta da Luigi Manco del Lions club Varese Host, sarà possibile accedere ai Rifugi antiaerei ei Giardini Estensi, con 140 metri di galleria aperta all’ingresso del parcheggio di via San Francesco.

L’auspicio è quello di poter offrire ai varesini anche una visita alla Torre Civica di piazza Monte Grappa, dove sono terminati i lavori di messa in sicurezza. «Purtroppo la messa in sicurezza non garantisce automaticamente l’accessibilità al pubblico della struttura – ha detto l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – In questo momento l’ufficio comunale dei Lavori pubblici preposto non ha ancora sciolto la riserva sollevata nei giorni scorsi».

Per partecipare alle visite guidate, sempre gratuite, è necessaria la renotazione a QUESTO LINK.

LIONS DAY È SVAGO

A chiudere il Lions day di domenica 13 aprile alle 17,30 in piazza Monte Grappa , sarà la tribute band “Tribeatles”, con un concerto ai piedi della Torre Civica in cui riascoltare dal vivo i successi più belli del celebre quartetto di Liverpool. U

n momento di gioia e di condivisione che vuole essere un regalo alla città da parte degli 8 lions club di Varese più un satellite, promotori dell’iniziativa: Varese Città Giardino, Varese Europa, Varese Europae Civitas, Varese Host, Varese Insubria, Varese Prealpi, Varese Sette Laghi, Varese Varisium, Varese Satellite Palazzo Estense.

Insieme i club lions di Varese contano all’attivo più di 300 soci, impegnati nel “fare rete in un’ottica di promozione della cultura del volontariato e dei valori del servizio alla comunità, ringraziando personalmente chi permette ogni giorno di fare un passo verso una società migliore fondata sul benessere e sostegno reciproco”, scrivono i promotori.

Con l’occasione del Lions Day viene promosso anche il concerto di mercoledì 16 aprile alle ore 21 al Teatro di Varese della Pooh official trbute band con Orchestra sinfonica“. Il ricavato della serata, organizzata dal Lions club Varese Europa sarà devoluto a favore della mensa dei poveri di Varese.

I dettagli del Lions Day con tutto il programma a QUESTO LINK.