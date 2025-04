Preparati all’estate con i laboratori “Balli di gruppo e coreografici” promossi da Varese Corsi

Imparare nuove coreografie, muoversi a ritmo di musica e socializzare in un contesto dinamico è tutto ciò che sogni? Allora questi sono i corsi giusti per te.

In arrivo con Varese Corsi “Balli di Gruppo e Coreografici” due nuovi laboratori pensati per accompagnare i partecipanti nel mondo della danza, con un approccio accessibile, energico e adatto a ogni età.

A partire da sabato 3 maggio, dalle 14:30 alle 15:30 ha inizio “Balli di gruppo e coreografici – principianti 2” per imparare in dieci incontri i passi fondamentali e le coreografie più diffuse nei contesti di animazione, ideali per sentirsi a proprio agio durante feste, eventi e serate danzanti. Per iscriversi cliccare qui

Da lunedì 5 maggio, dalle 17:15 alle 18:15 parte “Balli di gruppo e coreografici – base 2“, un corso di dieci lezioni perfetto per chi ha già mosso i primi passi nel mondo dei balli di gruppo e per imparare nuove coreografie coinvolgenti. Per iscriversi cliccare qui