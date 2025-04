Questa sera la messa in suffragio per Papa Francesco nella chiesa prepositurale di Saronno

Anche la comunità saronnese partecipa al dolore per la scomparsa di papa Francesco con un momento di preghiera. Questa sera, martedì 22 aprile, alle 21 è in programma nella chiesa prepositurale dei santi Ss. Pietro e Paolo la messa in suffragio concelebrata da più sacerdoti.

E’ stato confermato il Triduo dal 24 al 26 aprile nel Santuario della Madonna dei Miracoli che, viste le circostanze e il rinvio della canonizzazione di Carlo Acutis non più “giorni di festa per Carlo Acutis”, bensì “giorni di preghiera con Carlo Acutis”.

«Anche se la data della canonizzazione è stata rinviata, abbiamo sempre bisogno dell’aiuto dei Santi, del Paradiso, della grazia della Pasqua di Gesù», dicono i responsabili del Santuario..