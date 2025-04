Radio Liuc è tornata. Il nuovo podcast parte dall’intervista al rettore Anna Gervasoni

Radio Liuc è tornata con una squadra tutta nuova e un nuovo podcast di interviste, inaugurato dal rettore dell’ateneo castellanzese Anna Gervasoni che ha risposto alle domande della giovane studentessa speaker Giulia Casciana.

Il rettore ha parlato diffusamente delle novità partite quest’anno in università ma ha anche risposto a domande sulla sua vita personale, mostrando un lato di sè ai più sconosciuto. E così si scopre che ama Vasco Rossi e che “Voglio una vita spericolata” è la colonna sonora della sua vita, che avrebbe da dire parecchie cose non belle ad alcuni professori dei suoi anni di liceo e che il messaggio che lascia ai suoi studenti è che nella vita bisogna sapersi divertire.

La ripartenza della radio interna con nuovi contenuti è stata possibile grazie all’impegno dei ragazzi dell’associazione Liuc Mood e di altre nove associazioni, con il coordinamento di un ex studente e cioè il 25enne Francesco Manfra. Insieme ad un gruppo di collaboratori è riuscito a ridare vita allo spazio radiofonico all’interno della residenza studentesca in coincidenza con un anniversario particolare: i 50 anni dalla nascita delle prime radio libere in Italia.

Di questo tema si parlerà anche a Materia, lo spazio libero di Varesenews di via Confalonieri 5 a Castronno, insieme a tanti protagonisti di quell’epoca in un incontro che si terrà il 15 aprile nell’Agorà, dal titolo “I ribelli della radio” (qui il link per iscriversi).