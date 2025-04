Ratti a caccia di cibo abbandonato in stazione a Gallarate

Un nugolo di ratti ripreso da una lettrice. Sono le immagini inviate alla redazione di VareseNews nella serata di sabato 26 aprile: si vedono numerosi topi di grosse dimensioni che banchettano con del cibo abbandonato nei pressi di una panchina in piazza Giovanni XXIII a Gallarate, nei pressi della stazione ferroviaria.

«Purtroppo le frequentazioni poco educate della stazione abbandonano i resti del loro mangime a terra e ciò attira i ratti.

Potenzieremo le trappole per i ratti e lavoriamo per far sparire tutta la fauna dalla stazione: quella che sporca e quella che esce dalle fognature attratta dallo sporco», commenta caustico il sindaco di Gallarate Andrea Cassani.

IL VIDEO