Regione Lombardia uniforma la presentazione dei referti di laboratorio di tutti i centri pubblici e privati

In attuazione di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale (DGR) del 2024, è stato avviato in tutta la Lombardia il processo di armonizzazione dei referti di medicina di laboratorio, con l’obiettivo di uniformare la modalità di presentazione e i contenuti dei referti prodotti da laboratori differenti, siano essi pubblici o privati accreditati.

Un sistema coerente e confrontabile

L’iniziativa regionale risponde a una criticità molto diffusa: il valore numerico di un risultato di laboratorio può variare significativamente a seconda delle unità di misura utilizzate. Come spesso accade, lo stesso parametro può essere espresso in unità diverse da laboratorio a laboratorio, rendendo difficoltoso il confronto, l’interpretazione clinica e l’integrazione dei dati all’interno di sistemi informativi condivisi.

Per superare tale frammentazione, Regione Lombardia, in coerenza con le raccomandazioni della European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), ha emanato un documento tecnico che indica:

L’armonizzazione delle unità di misura di numerosi parametri, in linea con quanto già avvenuto in gran parte dei Paesi europei.

La revisione dei nominativi degli esami, seguendo una nomenclatura standardizzata in cui la prima lettera indica il materiale biologico su cui viene eseguito il test, seguita dal nome del parametro.

Ad esempio: Glicemia diventa S-Glucosio (S = sangue) Glicosuria diventa U-Glucosio (U = urine)

Ad esempio:
Glicemia diventa S-Glucosio (S = sangue)
Glicosuria diventa U-Glucosio (U = urine)

Questo approccio migliora la leggibilità dei referti, ne facilita il confronto tra strutture diverse e ne agevola l’integrazione in database clinici.

Coinvolgimento dei laboratori e informazione ai clinici

Tutti i laboratori pubblici e privati della Lombardia sono attualmente coinvolti nell’attuazione di questo processo. Trattandosi di un cambiamento strutturale e complesso, l’adeguamento avviene per fasi e con tempistiche differenziate. Non tutte le strutture hanno ancora completato l’adozione delle nuove modalità.

Per garantire una corretta interpretazione dei referti, la Regione ha chiesto che venga data massima diffusione della comunicazione a tutti i clinici afferenti alle strutture sanitarie, affinché siano allertati sui cambiamenti e non siano tratti in inganno da eventuali differenze nei valori numerici o nelle denominazioni degli esami.

Il Centro Beccaria comunica che dal 10 aprile 2025 sono operativi con il nuovo sistema

In quanto laboratorio accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale e certificato UNI EN ISO 9001:2015, Il Centro Beccaria di via Marrone 2 a Varese si è adeguato alle nuove disposizioni a partire dal 10 aprile 2025, aggiornando:

I nominativi degli esami

Le unità di misura

I risultati numerici

I valori di riferimento associati

Questo aggiornamento coinvolge l’intero referto e ogni singolo parametro analitico.

Un cambiamento a vantaggio della sicurezza e della qualità

Questa riforma rappresenta un passaggio fondamentale per la qualità della diagnosi clinica, per la sicurezza dei pazienti e per l’efficacia dei percorsi di cura. È pertanto fondamentale che tutti gli operatori sanitari siano pienamente informati e che, in caso di dubbi, si rivolgano al laboratorio di riferimento per ogni chiarimento.