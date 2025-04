“Resistenza in Festa” a Gemonio, tra memoria e nuove lotte

Due giorni di incontri, laboratori, spettacoli e musica per riaffermare con forza i valori dell’antifascismo, dell’antirazzismo e della solidarietà. Il 25 e 26 aprile 2025, al Parco Feste di Gemonio, torna l’appuntamento con Resistenza in Festa, evento organizzato da quasi trent’anni dal Circolo Il Farina, per commemorare in festa la Liberazione ma anche per sostenere nuove lotte di oggi.

Il volantino 2025 richiama tra gli altri la lotta per la pace, quella del popolo palestinese, l’antifascismo militante.

Il programma del 25 aprile

La giornata del 25 aprile si apre alle ore 10:30 con un torneo di calcio a 5 dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. Dalle 11:00 spazio al divertimento intelligente con i giochi logici e di abilità proposti da Ludomastro. A mezzogiorno e mezzo sarà possibile partecipare al tradizionale “Pranzo Resistente”, momento conviviale e comunitario (prenotazioni al numero 339 6653857).

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, prenderà vita un laboratorio grafico collettivo a cura di inBlue writing e AlezubruC, seguito da uno spettacolo per bambini con il Pettirossabubbleshow, arricchito da un laboratorio di bolle di sapone.

Alle ore 17:00 andrà in scena “Olmo il soldato”, spettacolo teatrale di e con Betty Colombo, che propone una riflessione delicata ma potente sulle conseguenze della guerra.

La serata si chiuderà con il dj-set della Powa Flowa Family, che porterà sul palco artisti come Faya Freedom, Hierbamala e Bassistinti.

Il 26 aprile: laboratori creativi, sport popolare e musica

Il secondo giorno della festa si aprirà alle ore 14:00 con una ricca proposta di attività culturali e laboratori: dal circo con Circo Spazio Kabum, al tavolo filosofico con i ragazzi di Permakidz. Non mancheranno la danza di comunità a cura di Matrioska, la scrittura rap con Kaso e la costruzione di flauti con Albero Baniano.

Ritorna anche il laboratorio grafico inBlue, affiancato dal reading teatrale Voci ribelli. Giovani donne della Resistenza, a cura di Progetto Traguardi e Teatro del Sole.

Ampio spazio sarà riservato allo sport popolare con il ring di pugilato della Palestra Popolare Volpe Rossa, il basket 3×3 dell’associazione Covo e il torneo di calcio popolare dedicato a Davide Musci con l’associazione Centoeventi.

Alle 17:00 è previsto un incontro con il collettivo Gaza Free Style, a testimonianza dell’impegno internazionale della festa.

La serata vedrà protagonista il circo teatrale con uno spettacolo ispirato a “La profezia dell’armadillo” di ZeroCalcare, sempre a cura del Circo Spazio Kabum.

Dalle 20:00 si proseguirà con il dj-set della Powa Flowa Family e la performance cumbiapsichedelica di Lucky Salvadori, fino al gran finale con Cisco, storico ex voce dei Modena City Ramblers, che porterà sul palco “Riportando tutto a casa 30 anni dopo”.

Un evento ecosostenibile e aperto a tutti

Durante entrambe le giornate, il Parco Feste ospiterà stand gastronomici, artigianato e banchetti associativi. Saranno presenti una mostra diffusa (HeART of Gaza), il DiscoBus con etilometro gratuito, il punto Fucsia NO è NO e proposte di cucina varia: birra artigianale 50&50, vino naturale, amaro partigiano e falafel.

L’ingresso è a offerta libera e consapevole, e in linea con lo spirito ecologico della manifestazione “contro l’usa-e-getta” è caldamente consigliato portare con sé piatto, bicchiere e forchetta per ridurre l’uso di materiali usa e getta.